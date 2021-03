Nacional 03-03-2021

La OCDE inyecta optimismo y prevé que Chile crecerá al menos 4,2% en 2021



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguró que el proceso de vacunación en Chile es un "ejemplo" para el mundo.

El director de Departamente de Estudios Económicos del organismo, Álvaro Pereira, además, se mostró optimista y pronosticó un crecimiento para nuestro país, justo cuando el Banco Central reveló que el Imacec de enero sufrió una caída del 3,1%.

"En el proceso de vacunación, seguramente, Chile es un ejemplo no solo en América Latina. Somos bastante positivos sobre Chile en temas de recuperación (...) El proceso de vacunación está saliendo muy bien, la recuperación del consumo está empezando y también tenemos el precio del cobre con niveles que no veíamos hace bastante tiempo".

En tanto, aseguró que "el proceso constitucional y las elecciones no van a tener un impacto en nuestros previsiones".

La OCDE espera para Chile un crecimiento, en el peor de los casos, del 4,2%, número que será ajustado al alza durante las próximas semanas.

Tras su fuerte caída del viernes, que estuvo precedida de históricas alzas, el cobre se cotizó este lunes en 4,17 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.