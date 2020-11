Opinión 12-11-2020

La oscuridad de la paciencia rota



Como la longitud del tiempo se alarga paso a paso entre luminosos días que nacen con el manto del frío amanecer y terminan en un ocaso de acaloradas brisas, también se acortan las noches y una especie de insomnio riguroso motiva a refugiarme en historias ajenas graficadas en la pantalla del televisor.

Me impresionó una película argentina, cuyo argumento hace reflexionar hasta caer en un tormentoso desasosiego por la estatura perniciosa de la maldad . Lo ficticio aterriza fríamente en muchas realidades que acaecen en cualquier parte del mundo ya que no es posible adjudicarla, a una etnia o a un territorio específico porque es parte de la condición humana.

La humillación que ejerce el poderoso ante un ser que por su ignorancia y paupérrima trayectoria de vida se somete con supina humildad a su poder. A medida que transcurre la historia, algo se revuelve dentro de mí, como si la impotencia y la tristeza formara una sola masa que impide respirar debidamente.

La historia es la de un sencillo hombre que encuentra ocupación en una carnicería. El local no cumple para nada con las exigencias de higiene y presentación que requiere un negocio de esa naturaleza. El dueño o patrón, es un oscuro hombre cuya ambición no tiene límites, induce al empleado, con extremo rigor a usar cualquier artimaña para vender su mercadería, sin importar su putrefacto aspecto porque es el modo de adquirirla a bajo precio, factor que incremente sus ganancias. Usa sustancias químicas para cambiar la apariencia de carne y el pobre empleado debe ingeniárselas para soportar olores indeseables y dar el tratamiento indicado.

Es un verdadero esclavo, su rostro refleja el sentimiento de un ser frecuentemente humillado reducido a la ínfima expresión de su dignidad. Es maltratado, y confinado por las noches en un cuarto totalmente insalubre. Trata de suavizar ese inhóspito ambiente con la tierna compañía de su mujer, situación que dura poco, porque pasado un tiempo el patrón la expulsa violentamente del local y le explica a su empleado que trabajará mejor prescindiendo de ella.

El sufrimiento de este hombre(cuyo nombre ya ni le pertenece porque a su jefe se le antojó cambiarlo), es propio de los seres que nacen con un triste destino y ante la superioridad del que manda sólo inclinan la cabeza en señal de completa sumisión y respeto, Carentes de amor propio, sólo hay que obedecer, nunca opinar porque su voluntad se ha anulado con el tiempo y pasa la vida como una sombra que cubre el horizonte sin nada, ni siquiera una vaga ilusión y con esa profunda resignación, aguanta y soporta hasta que un día ocurre lo inesperado. ……

También hay sentimientos de gran solidaridad con el desvalido por parte de personas que se entrecruzan en la historia. Hay una gran enseñanza, lo que ratifica que también existen seres bondadosos y desinteresados en este planeta.

Como para detenerse a pensar. No es novedad que esta vida es corta y hay que organizar el tiempo con deberes y esperanza. Lo ideal disfrutar de cosas lindas que nos caen como maná del cielo. Cosas inesperadas pero bienvenidas, tal vez sencillas pero oportunas. Es tan simple conformarse con la tranquilidad de vivir sin sobresaltos de ninguna especie. Y ahí me viene una curiosidad. No me explico el porqué la gran parte de los Poderosos sólo piensan con esa vanidad y orgullo que les ata el cuello como una incómoda corbata que usan por el placer de ser destacados y admirados, aunque apenas puedan respirar tranquilidad (porque al estar pendiente de conservar fortuna y fama no duermen pensando en el próximo paso y seguir la cumbre, siempre alertas ante cualquier obstáculo o competencia). Por allá abajo, apenas perceptible está la chusma, el villorrio, los necesarios pero nunca considerados, ni evaluados, menos gratificados. Les encanta despertar envidias por sus exitosas hazañas financieras y jamás piensan en el día de su fin en esta tierra.

Lo más seguro es el fin, la muerte que llega tarde o temprano. Así de simple, todos moriremos algún día, entonces ¿ para qué acarrear tanto lujo, tanto dinero, tanta fama si terminaremos en un festín de gusanos si es que no nos incineran. No es mejor compartir la tremenda torta, aunque toquemos un pellizquito. El capital ,el trabajo y la capacidad para ejercerlo adecuadamente, respetando niveles y diferencias son esenciales para la producción de bienes. Todo en su debida proporción sería organizado y eficaz para una vida tranquila. Pero ahí intervienen los famosas dogmas, disfrazados de eficaces doctrinas políticas- Si siguiéramos las enseñanzas filosóficas y nos bastara la superación y esfuerzo para lograr una vida equilibrada, qué agradable sería este corto trayecto terrenal.

Puede que sea un absurdo raciocinio de una persona absurda pero me sale natural y el papel aguanta todo.

La paciencia, como la luna, tiene su lado oscuro y cuando la luz de la esperanza se ha extinguido en el camino, se desata la energía acumulada por mucho tiempo, entonces todo estalla, se rompe el lado oscuro porque se cansó de serlo. Lo sabemos demasiado bien.

Recomiendo la película, deja una huella para meditar y comentar.

The Boss (Netflix)









(Tily Vergara)