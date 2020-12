Opinión 15-12-2020

LA OTRA ORILLA (Monólogo)





Escribir poesías, no es fácil,

es enfrentar un tormentoso y vorágine desafío,

que puede ser en un segundo, o tal vez, horas, días o años

de persecución de las ideas a mi mente.

Es como tratar de cruzar en una cuerda floja,

un río caudaloso, pleno de dificultades y

que justo en ese momento o proceso

no estás preparado.

Lo miras, una y otra vez, y…no estás preparado.

Y el río y la cuerda siguen ahí.

¡Desafiantes!

Hasta que apareces tú,

en el óvalo de mi mirada.

Atrevida, arrogante, misteriosa, coqueta

con aires de ser conquistada,

eróticamente tentadora, soñada,

doliente, tierna y amable.

Me tomas de la mano,

como la niña de mis sueños,

y ya no siento temor,

el universo se transforma en mi amigo,

pleno de alegorías y sueños y de la mano tuya,

cruzo el río por la cuerda,

sobre esas aguas turbulentas,

sin dificultades,

todo se facilita al calor de tu amada mano

y los perfumes y encantos de la naturaleza,

las palabras, imágenes y ritmos fluyen

en los versos con más fuerza que las aguas del río,

las vences, te burlas de ellas,

y llego a la otra orilla , con mi premio…

¡una poesía!.

Y ya al otro lado, vuelvo a ser niño de nuevo,

Y lo miro con respeto,

me siento solo

y comienza un nuevo desafío,

para cruzar otra vez el río.

¿Cuándo?

¿En los próximos segundos, días o años?

Hasta que aparezca tu imagen querida,

desde el horizonte,

cargada de incertidumbres,

me tiendes tu mano amada

que me desafía de nuevo

al drama de mi vida,

de escribir una nueva poesía,

y hechizado por tus ojos y el río,

sueño con tu amor…

y alcanzar una vez más

la otra orilla.

…Y tú sigues por la vida

imperturbable a mis ruegos.





Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista