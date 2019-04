Deporte 26-04-2019

La “ovalada” vuelve a la cancha después de un fin de semana de descanso

El rugby regional del centro sur del país comienza a vivir una etapa de definiciones. La tercera fecha de la fase de grupos tendrá partidos en Temuco, Concepción, Los Ángeles, Talca y Curicó.

Duelo a seguir con atención entre Rucamanque y Weichafe de Linares, una de las gratas sorpresas que ha tenido el torneo y que viaja a Temuco a buscar a dos fechas del final de la fase de grupos, su clasificación a las semifinales.



Los linarenses, por ahora punteros exclusivos del grupo B, viajan con plantel completo y mentalizados para un partido muy exigente y complejo, que probablemente tendrá el condimento de la lluvia en el Recinto Sofo de Temuco.

Por su parte, el experimentado Rucamanque, repetirá la tónica del torneo, alineando un plantel Intermedia y también con jugadores que debutan en el torneo nacional de primera división el próximo 11 de mayo. Sin regalar nada, actualmente marchan terceros en la tabla y un triunfo los pondría de nuevo en carrera por semifinales. El historial sólo registra un duelo entre ambos clubes, con victoria para los de La Araucanía en 2017, quienes además como siempre durante su jornada tendrán un festival de categorías menores durante la previa del partido. El rugby crece en regiones, en especial en Temuco y este partido es una muestra de ello.



TOROS UBB VS CALAFATE

Cancha UBB, Concepción.

En Concepción, los Toros de la UBB debutan como locales en su reducto universitario tras dos complicadas salidas a Los Ángeles y Temuco en donde no lograron cosechar puntos. Por eso, ante Calafate, tienen la obligación y la doble responsabilidad de hacer pie, ganar con contundencia, sacar el bonus y volver a pelear un cupo en las semifinales en las últimas dos fechas cuando jueguen con Los Troncos y Curicó Rugby Club. Mucho tendrá que mejorar el conjunto dirigido por Juan Pablo Peretta para empezar a consolidar los ataques, las opciones de try, cerrar los partidos y mostrar la valía del último campeón universitario del rugby penquista.

Calafate, por su parte, tendrá su tercera aventura en el torneo y segundo como forastero. Sin duda, las fechas pasan y la ansiedad por conseguir un triunfo y los primeros puntos del torneo pueden jugarle a favor o en contra a este joven equipo que no registra duelos previos con los penquistas, pero a quienes conocieron de cerca la fecha pasada, cuando los Toros visitaron Temuco, en su derrota ante la UFRO el pasado 13 de abril. “La clave del partido pasa en poder reducirles la obtención de la pelota y hacerles daño con el pack de forwards”, avisan desde La Araucanía.





Callaquén vs UFRO

Cancha Llano Blanco, Los Ángeles

Será el partido de la fecha, no sólo porque juegan los punteros del grupo A del torneo, sino que porque el que gane quedará prácticamente con un pie en las semifinales de oro. Ambos clubes de excelente campaña registran dos partidos en el historial entre ellos, con un partido ganado para cada uno. Encuentro muy fuerte entre dos clubes que han sido de lo más regulares y que han demostrado además que están físicamente a punto para dar espectáculo los 80 minutos del partido.

En la vereda local, los del “rinoceronte”, que vienen de dar vuelta un partido increíble ante Curicó en la fecha pasada, buscarán repetir la dosis de buen juego que les entrega su apertura Paulo Lagos, uno de los máximos anotadores del torneo con 18 pts. y que fue figura en el Maule.

Los de la UFRO por su parte, que no tienen bajas para enfrentar del partido, han demostrado ser un equipo versátil y ante Callaquén, la llave podría pasar nuevamente en proponer un esquema neutralice las buenas individualidades de los locales y haga el daño que buscan para salir airosos en la octava región. Partido táctico y de resultado incierto en Los Ángeles que dejará a uno de los dos equipos muy bien encaminado para el último tramo del torneo.



Nómades vs Pangue UBB

Cancha de Pelarco, Talca

Por fin Talca recibirá un partido del Cuatro Regiones. La espera llegó y los Nómades de la capital maulina quieren seguir soñando con una clasificación a algunas de las finales, cuando enfrenten a Pangue de Chillán, rival que, a pesar de no estar separados por mucha distancia en el mapa, no registran enfrentamientos previos.

Preparación larga durante estas dos semanas de receso para recibir a un Pangue que no conocen. “Pangue viene de derrota en Linares, pero no hay que confiarse”. Deslizan de la trinchera talquina. Un triunfo de Nómades, que marcha en la cuarta posición con 5 puntos, los pondría en la pelea por semifinales de oro, en una recta final en donde también harán de local frente a Weichafe (4/05) y Rucamanque (18/05) en sus últimos dos partidos restantes.

Por su parte Pangue, que juega más a la incógnita tendrá que revertir un mal inicio de torneo en el que aún no suma puntos. Pangue un club con varios años de desarrollo en el rugby del sur de Chile, vive hoy un proceso de renovación desde sus canteras, “estamos con muchas divisiones menores y los que han pasado al primer equipo viven este torneo como una experiencia para ponerse a prueba”, nos comentan desde el club del Ñuble. Eso sí, una nueva derrota en este T4R, los dejaría con pocas opciones de incluso entrar a las semifinales de plata.

El partido nº 18 de lo que va corrido ya de este T4R se jugará en Pelarco, comuna de 8 mil habitantes que tendrá la posibilidad de recibir rugby de uno de los torneos hoy más seguidos del país.







U. de Concepción vs Old John´s

Club de Campo Bellavista, Concepción



Partido condimentando en Concepción. Dos de los clubes más tradicionales de la cuenca del Bío Bio se enfrentan por el T4R, cada cual con su realidad y aspiraciones en este torneo. En la cancha del Club de Campo Bellavista se jugará un encuentro particular, que tendrá a varios U. de Conce vistiendo los colores de Old John´s frente a su ex club por primera vez. Sin duda momento especial para varios.



En el plano deportivo, los ex alumnos del St. Johns viven un buen momento en el torneo, actualmente en la segunda posición del Grupo B, buscarán de visita en la cancha de la UDEC, un triunfo que los dejé virtualmente clasificados a las semifinales de oro y así respirar más tranquilos para planificar el primer objetivo del club, que es el Torneo Nacional de Clubes que está a la vuelta de la esquina. En ese mismo plano, el domingo, el primer equipo de los rojos sostendrá un partido de preparación frente a Los Troncos, en lo que será la revancha del clásico jugado semanas atrás.



U. de Conce, por su parte ha vivido con más apuros este paso por el T4R. Coincidente con un periodo de renovación de jugadores, los del campanil buscan todavía fórmulas para definir una estructura de juego que los acompañe de cara al futuro. “Nos va a tocar un partido difícil con un equipo ya conocido por eso nos estamos enfocando en mejorar la calidad del juego”. Comentaron desde la vereda universitaria, que figura en la 5ta posición del Grupo B, con un solo punto cosechado.



Curicó RC vs Los Troncos

Cancha IANSA, Curicó



Partido importantísimo para ambas escuadras que marchan en la tercera y cuarta posiciones, respectivamente del grupo A. De local, el campeón del Maule, tendrá una dura tarea para revitalizar sus opciones de semifinales, tras la derrota sufrida ante Callaquén por la fecha dos.



Sin embargo, la convicción de hacer un gran partido ante uno de los mejores clubes de Chile está viva, por lo mismo, en estas dos semanas de pausa los albirrojos trabajaron para corregir algunos errores que mostraron la fecha anterior cuando dejaron escapar un triunfo en los últimos minutos. “Esperamos sea un gran día de rugby para Curicó”, deslizaron desde la séptima región. Sin duda, una linda revancha con el rugby para los curicanos, que completarán su tercer partido consecutivo de local, dado el sistema de distancias recorridas con que se diseñó el torneo.



Por su parte, en la vereda verde, Los Troncos saben por experiencia qué para visitar tierras maulinas hay que ir preparado. Los forestales van con lo mejor que tiene de sus sesenta jugadores inscritos en el torneo, con el objetivo de ganar y empezar a asegurar una clasificación a las semifinales y planificar holgadamente el debut en el Torneo Nacional de Clubes, en donde como siempre son candidatos.