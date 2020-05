Opinión 17-05-2020

La pandemia, una amenaza permanente





El domingo pasado publicamos una crónica titulada “ El hogar de hoy ( maldición o bendición)” que al parecer tuvo un aceptable número de lectores, pese a que el tema del coronavirus está muy repetitivo y ya no produce inquietud por saber más de él.

Dijimos en esa ocasión que casi a diario profesionales especializados en el tema han dado a conocer excelentes artículos sobre el tema y que nuestro aporte era dar a conocer los ingentes gastos que la pandemia provoca en el presupuesto familiar( luz, agua, alimentación, arriendos, etc) por lo que nuestra conclusión es que ningún profesional menciona, por tanto es una verdadera maldición que ha caído sobre todo, en las clases más desposeída de nuestro país

En esta ocasión, continuaremos un breve estudio sobre el tema, redactado y presentado en una sociedad fraternal- filosófica efectuado en la zona norte del país por Manuel Sedano Lorca. de quien haremos mención parte de sus originales ideas.

Acota que la “ pandemia es una amenaza permanente”. Desde el mundo de la Epidemiología, apoyados en la historia y las características del mundo actual, en set. de 2019, se hizo ya previsible la advertencia de una amenaza del riesgo de una pandemia fulminante, que, podría significar la muerte de millones de personas e impactar la economía mundial.

Todo lo anterior se hizo notar con la observación de variables como “ la globalización”, las comunicaciones, redes sociales, nacionalismos emergentes, cambios climáticos, pobreza, migraciones, urbanización de la ciudades, comportamiento sexual, drogadismo, usos de fuentes energéticas, irreverencia ecológica, destrucción de ecosistemas, polución, sobreexplotación de la naturaleza con prácticas agrícolas intensivas, deforestación, comercio internacional, tráfico de animales y con ello transporte de gérmenes, mosquitos, etc. que han sido y serán un riesgos permanente y estable.

Lo mencionado anteriormente, ya es conocido por todos. No es materia de asombro y quizás tampoco de inquietud. Muchos dirán: “ se veía venir” pero, de lo que estoy seguro, es que pocos, muy pocos se ha detenido a pensar en este tema esbozado por Manuel Sedano Lorca titulado:

POS PANDEMIA: Le invito a leer, con lectura comprensiva como decimos los docentes y preguntarnos : ¿ Pospandemia, volveremos a lo mismo, seremos los mismos?. ¿ Nos quedarán huellas en cada uno y la Sociedad?

¿ El olvido hará lo mismo que con otros eventos de Pandemias, guerras mundiales, desastres naturas? ¿ Ha pensado Ud. el porqué los orientales se saludan de lejos y solo inclinan su tronco en reverencia?. Nadie sabe que pasó con estos pueblos milenarios. ¿ tuvieron quizás en alguna época pandemia que los hizo vivir sin acercarse uno al otro, menos besarse? Algo pasó ….

¿ Se incorporará en nosotros como en ellos el no tocarse, no besarse, taparse la boca al toser, dejar los zapatos fuera del hogar, como recuerdo de tantas epidemias, como pandemias por ellos vividos?

A futuro, dice el art. creemos que habrán cambios en la sociedad chile, sobre todo, en la economía y efectos secundarios en todos los aspectos del quehacer humano. La temida pobreza con su crudeza, será una seria amenaza. Felizmente, aún con los efectos del estallido social, tenemos recursos para subrayar la solidaridad y amortiguar sus efectos. Para algunos y con razones imaginarias, tendremos que esperar el invierno generado por el corona virus, Otros rápidamente olvidarán lo sucedido y seguirán en la búsqueda de sus propios intereses.

Luego de experimentar esta dura realidad mundial generada por el coronavirus y asistida por la redes sociales, el mundo del mañana no debería ser el mismo de siempre .Deberemos incorporar la cultura de la Solidaridad, de la Responsabilidad, del Compromiso, de la Equidad, de la Cooperación, del Colectivismo, de la Fraternidad y eso deberá ser el compromiso no solo de algunos sino de todos.

Tarde, saludamos por estas columnas a todos los funcionarios de la salud que nos han permitido tener a quien confiar nuestros seres queridos afectados. Vaya nuestro especial saludo a todas nuestras “ enfermeras que el martes 12 de este mes conmemoraron el Día Internacional de la Enfermera, instituido precisamente en esa fecha para recordar el natalicio de Florence Nightingale ( 1829 . 1910) considerada la fundadora de las enfermeras en el mundo, Fue llamada “la mujer de la lámpara” puesto que visitaba a los enfermos y heridos de noche, portando una lámpara. Sabemos que hoy, todas nuestras Enfermeras y Enfermeros, junto a los equipos médicos están trabajando al máximo de sus capacidades, incluso descuidando a sus propias familias. Un saludo tardío , pero lleno de afecto y agradecimiento.





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista