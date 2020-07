Opinión 25-07-2020

La partida de Lalo





La noticia vino desde Arica y fue devastadora. El mensaje decía: “Lamentablemente nuestro Lalito no pudo seguir luchando. Hoy partió al encuentro con Dios”.

De inmediato vinieron a mi mente los recuerdos imborrables de la infancia, cuando mis tíos y primos viajaban desde Santiago a Linares en inolvidables veranos. Con Lalo corríamos detrás de la pelota plástica e inventábamos muchos juegos con los cuales los días siempre nos parecían que pasaban demasiado rápido.

En esos años también hablábamos de lo que nos gustaría ser cuando “grandes”, imaginando un mundo que en nuestros sueños siempre sería feliz.

Y cuando ocasionalmente viajábamos nosotros a Santiago, y siendo mis primas más pequeñas, con Lalo siempre manteníamos esa especial complicidad. Me acuerdo particularmente de un verano donde con una rigurosidad casi impensada para nuestras edades nos hicimos el compromiso de ir a buscar a mi tío al trabajo. Para llegar allá teníamos que abordar dos micros. Después de almorzar y de escuchar las enérgicas recomendaciones de la tía que le pedía que por ningún motivo me dejara solo, partíamos presurosos al paradero. Pese a que éramos niños, él sabía movilizarse perfectamente en la capital. Así esperábamos pacientemente a mi tío y recibíamos la recompensa que era subirnos en la parte de atrás en la camioneta, porque en la cabina subían dos compañeros de trabajo que obviamente antes de regresar a casa visitaban unas “picadas”, por la calle San Pablo, me acuerdo.

Nunca nos metimos en sus conversaciones, a lo más escuchábamos las risotadas que resonaban en el local donde había otros parroquianos. Mi tío se preocupaba de sentarnos en una mesita al lado de la que compartían, donde no nos faltaban las bebidas ni los helados.

Y los viernes era diferente. Ese día nos acostábamos más temprano de lo habitual para no quedarnos dormidos porque al día siguiente teníamos otra misión: acompañar a mi tío que el sábado se transformaba en chofer de una micro del recorrido Colón El Llano. Aún me parece escuchar su vozarrón como a las 7 de la mañana: “Levántense cabros, en tres tiempos los quiero lavados y desayunados, y después a limpiar la micro, que no quede ningún papel en la liebre, porque yo la voy a revisar. Y traten de demorarse”, acotaba socarronamente. Cada uno tomaba una escoba y con mucha prolijidad limpiábamos y revisábamos que debajo de los asientos estuviera todo impecable.

Y ahí teníamos también nuestra recompensa: sentarnos en el cajoncito al lado del chofer, ayudando al tío a ordenar los rollos de los boletos y haciendo el recorrido completo para regresar en la tarde a la casa.

Pero el tiempo pasa mucho más rápido de lo que uno desea. Ya siendo jóvenes y cuando ambos estábamos iniciando nuestros caminos laborales, Lalo volvió nuevamente a Linares, y esta vez jugamos a la pelota bajo los frondosos árboles en la cancha de la alameda.

Años después, vino a presentarnos a sus dos pequeños hijos. Nunca más nos volvimos a ver. El se radicó en Arica y yo seguí en Linares.

Ahora escribo estas líneas porque nunca olvidaré a mi compañero de pequeñas aventuras, mi primo Eduardo Guerra Salgado. Sin duda, la vida está hecha de momentos.



(Miguel Angel Venegas S.)