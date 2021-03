Opinión 13-03-2021

LA PARTIDA DEL GENERAL BAQUEDANO

“No se puede cambiar el curso de la historia a base de cambiar los retratos colgados en la pared”.

Jawaharlal Nehru:



La estatua del General Baquedano será bajada del pedestal donde permanecía desde el miércoles 18 de septiembre de 1928, cuando es inaugurada por el Presidente linarense Carlos Ibáñez del Campo. 47 años antes, el victorioso general había entrado apoteósicamente a Santiago aclamado por una muchedumbre y bajo arcos de triunfos. En agosto de 1891, tras la salida del Presidente Balmaceda, ocupó por tres días el Palacio de Gobierno para poner orden en un país convulsionado. Pero llevando nuestro recuento más atrás, el 8 y 9 de diciembre de 1851, en los campos de la provincia de Linares, combatió en las fuerzas del Presidente Montt, mientras que su padre y hermano lo hacían en el ejército adversario. Luego, fue uno de los gestores del tratado de Purapel que puso fin a esa contienda civil. De todo ello, poco o nada se sabe.

La obra fue realizada por Virginio Arias y fundida en los famosos talleres de la Escuela de Artes y Oficios más tarde llamada Universidad Técnica. De esos hornos salieron numerosas obras de insignes escultores. La base o plinto, fue realizada por el arquitecto García del Postigo.

Por su parte el Coronel don Enrique Phillips, un insigne investigador de la historia nacional, y especialmente de los hechos de la Guerra del Pacifico, tenía embalsado en su casa los restos de un soldado que recogió de los campos de batalla del norte. Creyó era conveniente que fuese ubicado a los pies del general y en 1931, cuando ya Ibáñez había dejado la Moneda, fue sepultado en un nicho, en cuya lápida se lee: “Aquí descansa uno de los soldados con que el General Baquedano forjó el triunfo del heroísmo chileno”.

Un amigo, investigador de ese pasado nacional que tanto se discute hoy, me envía un artículo donde se refiere que Baquedano era de mal genio, llevado de sus ideas y que no vaciló en arrestar al periodista Eloy Caviedes de El Mercurio, por divulgar noticias que no fueron de su agrado. Le replico que esa misma libertad de prensa permitió que el almirante Grau supiera la partida del Rimac desde Valparaíso en 1879 llevando soldados y valioso armamento para la campaña del desierto. No le fue difícil al jefe del Huáscar capturar al buque chileno con solo leer el diario, a la vez que se convirtió en la más grande pérdida material para el país.

El Presidente Alessandri en su época de estudiante combatió en la calles contra Balmaceda en 1891. Se salvó de morir en la matanza ocurrida en Lo Cañas, en agosto de ese año, porque no logró que alguien le arrendara un caballo en la Plaza de Armas de Santiago para llegar al lugar.

Pero en 1949, por la destreza del escultor Samuel Román, se talló en piedra una estatua de cuerpo entero del mandatario suicida y se ubicó, delante de un pedestal de 24 metros en el actual Parque Balmaceda. Se inauguró en octubre de 1949 y, como Presidente del Senado, le correspondió hablar a don Arturo Alessandri. Su discurso fue justiciero, elocuente y generoso. Al bajar de la tarima un periodista, creyendo pillar en un renuncio a don Arturo, le preguntó: ¿Cómo concilia Ud. que en 1891 haya combatido contra Balmaceda y hoy lo elogie e inaugure su monumento?, Rápida respuesta de don Arturo: “Mire mi amigo, el único que no evoluciona en su pensamiento es el asno”.

Hoy Baquedano baja de su estatua. Tal vez no equivoquemos, pero es probable que no retorne a su sitial. ¿Quién sigue? En mensajes de la red, se dirigen los puntos en contra de Pedro de Valdivia, uno que otro mira hacia la estatua de Alonso de Ercilla. La escultura de Baquedano no fue hecha con fondos públicos, sino que es un homenaje de la Caballería del Ejército, en servicio activo, en retiro y pasivo de esa época. Causa temor que este afán de los jinetes del Apocalipsis de la destrucción siga avanzando hacia otros valores y baluartes de nuestro pasado. Oí una noche, en un foro de la Biblioteca Nacional a un dirigente político expresar con vehemencia y golpeando la mesa: “toda nuestra literatura debe reescribirse. Que desaparezcan los libros que nos hablan del pasado de la oligarquía”.

Una de las últimas oportunidades en que pude viajar a Santiago, en el 2019, una noche vi a grupos de enfervorizados manifestantes, laceando la estatua de Baquedano sin lograr moverla. No pude evitar recordar una frase de Jawaharlal Nehru: “No se puede cambiar el curso de la historia a base de cambiar los retratos colgados en la pared”.

Como dijo don Arturo Alessandri, solo una especie del reino animal no evoluciona.



Retrato del General Manuel Baquedano, por Pedro Subercaseaux





Alessandri: el único que no evoluciona en el pensamiento, es el asno.



Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia