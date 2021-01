Opinión 05-01-2021

LA PATAGONIA NO ESTÁ ESCONDIDA EN EL MAULE





En relación al recurrente cliché "La Patagonia escondida del Maule" con que se ha venido promocionando el Cajón del Achibueno, es oportuno hacer consideraciones al respecto.

Como es sabido, toda comparación es odiosa, pero en este caso es incomprensible hacer esta asociación entre dos regiones que, por su ubicación geográfica, poseen características muy distintas, en el entendido que se pretenda asociar una similitud paisajística visual. Cabe mencionar que el Maule posee un patrimonio que no dice relación con el bosque patagónico en donde encontramos diferentes ecosistemas cada uno con sus propias características y se debería propender a difundir el valioso patrimonio forestal Maulino y su preservación en lugar de confundir con slogans que nada aportan. Hacia la Cordillera de la Costa del Maule en el margen oriental domina la estepa de "acacia caven" o espino y matorral esclerófilo (Quillay, Litre, Boldo y Peumo) en los sectores más húmedos. En los sectores de la precordillera de los Andes se desarrolla el bosque esclerófilo (maitén, quila, quillay, peumo y boldo) que se ubica entre los 400 y 600 metros de altura. Sobre los 600 metros se encuentran los bosques de nothofagus, en sectores de mayor humedad, denominado "bosque maulino" con especies como roble maulino, canelo, lingue, olivillo y coigüe. Entre los 800 y 1.000 metros se desarrolla el bosque de nothofagus asociado con canelo, olivillo y mañío. Sobre los 1.200 metros, en la Cordillera de Los Andes, se ubica el bosque de robles (nothofagus obliqua). Por sobre los 2.000 metros se localizan cedros o cipreses de la cordillera. Por sobre estas especies aparece la estepa andina de arbustos bajos y gramíneas



Conceptos.



- La identidad territorial es en primer lugar un concepto que se debe dominar de parte de quienes ostentan algún cargo público y es independiente del grado o nivel de injerencia o jerarquía del mismo. Y en segundo lugar el concepto determina y describe las fortalezas dominantes de las comunidades y habitantes que existen y ocupan un territorio determinado, el cual los define y distingue por las características propias del entorno geográfico y paisajístico natural que lo rodea y lo distingue de otros grupos poblacionales, los cuales generan a su vez otra identidad territorial. El concepto no se debe confundir con la identidad nacional, que tiene que ver con conceptos de patria, bandera y otros símbolos.



- El concepto de identidad territorial incluye la construcción histórica y sociopolítica de un territorio específico y determinado al cual se agregan de manera relevante los aspectos culturales; étnicos, paisajísticos y las tradiciones.



- La construcción de una identidad territorial engloba todos los aspectos anteriores y culmina con las características del entorno natural, su geografía y su geomorfología. Estos conceptos son determinantes porque encierran las características y descripción de los recursos naturales existentes en un determinado territorio, el cual impulsa y genera los arraigos y costumbres.

- Lo anterior en relación a ciertas declaraciones que se escuchan respecto de la supuesta existencia de una Patagonia Escondida en el Maule.



- Insinuar una afirmación de esa magnitud solo descalifica a quien la emite, pero es necesario dejar establecido que es inaceptable por parte de una sociedad admitir o dar cabida siquiera a tales conceptos y/o declaraciones.

Se debe insistir en lo agravante del tema.

El concepto de una Patagonia escondida en el Maule encierra un desconocimiento elemental e irresponsable de quien emite un juicio de esa naturaleza. La identidad territorial se distingue por incorporar una infinidad de factores que intervienen en el transcurso del tiempo, creando, determinando y definiendo el futuro territorio y a una identificación propia que la caracteriza.



Es importante abordar estas conductas impropias que solo expresan la intención declarada y están orientadas a la desnaturalización de conceptos y factores intervinientes.

Podemos señalar que las descripciones del paisaje del Maule lo consideran como uno de los más tradicionales de la zona territorial del centro sur del país y se define como absolutamente auténtico y único.



Mariano Latorre en su libro mágico Zurzulita describe el paisaje del Maule y más precisamente las costumbres provincianas de los pueblos del interior de Talca y se supone que nadie que conozca o haya recorrido puede ignorar que lo descrito por este brillante escritor refleja una identidad única, propia e inimitable.

Francisco Coloane hace lo propio con la Patagonia en su maravilloso libro Cabo de Hornos.

En el Maule no existe una Patagonia escondida.

-En el Maule no existen los bosques definidos como patagónicos, como por ejemplo las formaciones con ciprés de las Guaitecas

- No existen en el Maule comunidades étnicas como los Kawescar y otras etnias Patagónicas como los Onas y/o Tehuelches.



- Groseros intentos de tergiversar la identidad territorial de ambos pueblos es una ofensa gratuita e irresponsable a la identidad histórica del Maule.

- La cultura de los pueblos de la Patagonia está basada en su establecimiento marítimo principalmente y con una explotación extensiva de la estepa, que generaron las famosas haciendas patagónicas a diferencia de las unidades agrícolas del Maule, caracterizadas por su diversidad productiva.

- La hidrografía patagónica se distingue por ríos exuberantes y una dinámica intensa de los ciclos del agua y que se caracteriza por estar próxima a los famosos y únicos campos de hielo Norte y Sur y constituir las últimas y mayores reservas de agua dulce del mundo.

El Maule no tiene una Patagonia escondida en ninguna parte. No podría esconder nada parecido bajo ninguna circunstancia.

En el Maule existe una escasa hidrografía intervenida necesariamente en extremo para poder dar atención a las demandas de riego de comunidades agrícolas y de agua potable a las ciudades, además de la generación.

Por todo esto es importante encausar las aguas del producto "Achibueno" y preocuparse con urgencia de la sustentabilidad y un desarrollo turístico ordenado, gradual y sostenible en el entendido que tenemos un patrimonio natural potente en sí mismo que no merece que le cuelguen más refritos publicitarios y de paso poner en valor nuestra identidad huasa porque definitivamente "la Patagonia no está escondida en el Maule".





Leonardo Albornoz R

Andes Connection

Management en Turismo