Opinión 21-09-2018

La patria nueva… la patria migratoria… la patria femenina

Hace tantos años atrás nos preocupaba que la cueca y nuestras tradiciones solo se desempolvaran para las fiestas patrias y luego se guardaran en el baúl de los recuerdos hasta el año siguiente. Que fuera la cumbia y otros ritmos tropicales los que señorearan en las pistas de las fondas y otros salones de baile dieciocheros y no fuera nuestro baile nacional el centro de interés; sin embargo, los años han pasado y nada ha cambiado, por el contrario todo se ha ido repitiendo irremediablemente como un deja vu…

Ahora lo que se viene es un poco más complejo, pues con toda la migración que nos llegó de golpe seguramente se producirá una secularización de nuestras costumbres y la rigidez y sobriedad de nuestro baile irá cediendo a ritmo candente, cadencioso, migrante y nuestras comidas irán cogiendo el sazón caribeño o la condimentación recargada del peruano y esta patria nuestra que conocimos irá mutando como todo en la vida, porque imagino que se debe producir en algún momento –no lejano- la mixtura, porque -lo queramos o no- somos una cultura muy permeable a los extranjerizante, tal vez porque somos un nación muy joven, con apenas doscientos años de vida independiente…

Y nuestra danza, que es la coreografía del cortejo metafórico del gallo a la gallina, una danza de seducción avícola –sin duda- donde la gallardía (gallo) del bailarín hace sonar las espuelas (espolones) para atraer la atención de la hembra a la cual acosa, persigue, le cierra el paso, la incómoda… una danza que califica para la censura, por sus insistente hostigamiento y asedio, porque es el patrón (traje de salón) el que baila con la china (traje de sirvienta), en una relación de abierta asimetría entre los danzantes y repite –en alguna medida- el modelo colonial de inquilinaje, mestizaje y el aberrante derecho a pernada.

Y tal vez… tal vez se abra un nuevo capítulo o un “aro, aro” en la historia de nuestra danza nacional, tan atribulada, asimétrica y censurable. Tal vez un aire feminista logre una renovación y una igualdad que permita una monodanza con una pareja monogenérica, con dos gallardos huasos como pareja o dos seductoras chinas, en fin, todo está permitido, lo único que no podemos hacer es reproducir modelos que llamen a la desigualdad, a la asimetría y menos en nuestras fiestas patrias...

En fin, otra celebración de nuestra independencia -que en realidad es la celebración de la conformación de la primera junta de gobierno, con españoles en los cargos dirigenciales- y en nuestra ciudad con malogrados intentos de acercar las fondas a Chorrillos –una fallido arresto de patriotismo de nuestras autoridades, que no fue bien encausada por los vecinos, por lo que todo vuelve a foja cero, adonde siempre, a lo de siempre, a repetir el rito… a san Antonio los boletos, al ex aeródromo donde lo patriótico volará alto un año más…

Casi una semana para extraviarnos en los laberintos de nuestro ser patriótico, desbordándonos desde todos los ángulos, en la comida y en la bebida y con el derroche de música chilena, y el tricolor que se adueña de todos los rincones… sacan lo mejor de los nuestro. No sé si en otras latitudes celebrarán con tanto ahínco, con tanta efervescencia, en el día de la independencia, pero es una contagiosa forma de darse una licencia y tirar la casa por la ventana y olvidarse de la rutina y de las obligaciones y celebrar con un espíritu renovado, tal vez por la cercanía de la primavera, el verdadero año nuevo que para los chilenos comienza con la celebración de las fiestas Patrias.