Opinión 08-08-2018

La Planta IANSA de Linares en el recuerdo

Esta industria dejada por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952 – 58) para el desarrollo económico, social, agrícola y laboral de su ciudad natal, vigente por 60 años. El 26 de julio del 2018 la empresa su propietaria, la cerró definitivamente. Partió como estatal, creada por CORFO.

En mi Columna del diario “El Heraldo” del 24 de marzo de este año, ante el anuncio del cierre de la Planta IANSA de Linares por parte de su Empresa, controlada por la Británica ED & FMAN, escribí: “De perder la batalla y de concretarse este cierre, ello tendría los efectos de una Bomba de Racimo y afectaría la economía, la agricultura, el trabajo, el transporte, comercio y en lo social y sus esquirlas afectarían a todos”.

La batalla se perdió, pese a los buenos deseos e intenciones de autoridades de Gobierno (Presidente, Ministros, Intendente y Gobernadora); gremios de productores remolacheros, transportistas, comercio, trabajadores de la Planta y ciudadanía en general en cabezada por la Municipalidad; lográndose paliativos y mitigaciones para los sectores afectados, que reemplacen en parte este impacto, el más duro en la historia local.

La recuperación será lenta y difícil y habrá que asumirla. La conclusión lo dijo Presidente Patricio Alywin “el mercado es cruel” y ello es consecuencia, según los entendidos, del sistema neoliberal que regula nuestra economía y los ejemplos son muchos. En Curicó fue cerrada la Planta IANSA el 2006 y este año la Fábrica de Pastas Suazo y en Cauquenes su Fábrica de Cajones, en la Región del Maule.

Estrategia de Desarrollo Regional

Felizmente hay voces que están planteando elaborar una nueva Estrategia de Desarrollo, con una mirada de largo plazo y anticiparse a los hechos. Las existentes, al parecer ya están obsoletas al igual que los Planes de Desarrollo. Conocí, hace unos 20 años, un texto sobre esta materia y que entre sus puntos está, por ejemplo, el Centro Invernal del Nevado de Longaví el que sigue esperando. Nada se dice allí del sector de Huaiquivilo y tampoco de declarar el río Achibueno, como Santuario de la Naturaleza, para protegerlo (se logró por los Ecologistas y movilizaciones).

Los sectores públicos y privados, con las Universidades y Municipalidades y líderes de las cuatro provincias, deben abordar este tema, sin dejar pasar el tiempo, para no encontrarse con novedades, como ha sido el cierre de esta Planta y “no volver a llorar sobre la leche derramada”.

El distinguido Abogado y ex Diputado por Linares Luis Valentín Ferrada, está proponiendo mediante sus Columnas en este diario, una “Política Agraria para Chile” con sólidos análisis y argumentos, que recomiendo leerlas. Son los primeros pasos en este sentido.

Visionario y pionero

Revisando mi archivo, encontré una Columna que escribí en el diario “El Lector”, el 14 de junio del 2001, destacando la personalidad y trayectoria del Ingeniero Agrónomo Aníbal León Bustos, gracias a la colaboración de su hijo Raimundo y referida a su nombre, que tiene la principal avenida de acceso a esta ciudad.

Allí señalé que su Tesis para obtener su título de Ingeniero (1915) versó sobre “El cultivo de la Beterraga Azucarera en Chile”. Como era una personalidad emprendedora y visionaria, partió predicando sobre ello en todas las instancias que tuvo, “de la teoría a los hechos”; siendo la base de la creación de la Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima (IANSA), con dependencia de CORFO, la que llegó a tener cinco plantas en el país (La Unión, Los Angeles, San Carlos, Linares y Curicó).

Editó un libro “Cuarenta años pensando en el provenir de la provincia de Linares y sus vecinas”. Allí señala que en 1930 aquí había 80 mil Hás. regadas y en 1970 llegaban a 220 mil, pues consideraba que el riego es fundamental para el desarrollo de la agricultura y fruticultura. Sus contemporáneos calificaban de “utopías” a sus proyectos y sueños y que hoy son realidades. Le decían: “Ud. está loco don Aníbal”.

En 1930 fue nombrado Agrónomo Provincial de Linares y Maule (Cauquenes) y en su auto Ford A de 1929 recorría su jurisdicción, entregando su mensaje, como sería esta región en los años venideros.

Tecnificó la agricultura y el riego; los embalses; introdujo los cultivos del arroz, la remolacha y el lino; impulsó la fruticultura y forestación; la formación de las Cooperativas Lechera, Vitivinícolas y primeros frigoríficos, el Puente Sifón para regar Melozal, como abrir la ruta hacia Argentina, por el Paso “El Pehuenche”, trayecto que realizó con su hijo Raimundo y arrieros, por el sendero “El Guanaco” cuando no había nada.

Una piedra canteada, traída desde el río Maule y ubicada en la Avenida que lleva su nombre, frente a Chorrillos, tiene adherida una Plancha. Fue una gentileza de sus hijos Raimundo y María.

Una anécdota

En un almuerzo, en casa de Alfonso Astete Bascuñán, su hijo Raimundo contó lo siguiente. Investido don Aníbal por el Presidente Ibáñez, como su Ministro de Agricultura, el Mandatario le dijo que deseaba que la nueva Planta de IANSA quedase en Linares, pues la Graciela (su esposa y talquina) está gestionando que ella se construya en Talca. Si ello ocurre, Ud. deja de ser Ministro. Don Aníbal le manifestó conforme; pero me voy yo y Mario Sarquís, Gerente General de esta industria. De acuerdo le expresó el Presidente. Don Aníbal fue a la Oficina de Sarquís y le comentó la decisión presidencial. La Planta quedó en Linares.





Mi opinión

Con nostalgia evoco la concurrencia que tuvo el acto inaugural de esta Planta, donde todo era alegría y buenos deseos (fui invitado por mi colega y amigo Profesor de la Escuela de Hombres N°1 Carlos Sepúlveda López, Regidor y Ex – Alcalde). Dicha autoridad, recuerdo, me dijo: es el paso más importante que da Linares con esta Planta. Ahora he sido testigo y con pena de su cierre y “funeral”.

Los cierres de las Plantas de la Unión y Curicó fueron señales de alerta, las que no fueron debidamente ponderadas y pienso que nunca se pensó que ello fuese a ocurrir en Linares, por los altos rendimientos que tenía aquí la remolacha y su tecnificación. El tema es complejo para este cultivo, su elaboración y rentabilidad. ¿En el futuro seguirá la remolacha para producir azúcar?.

Últimas preguntas: ¿La enorme infraestructura, toda su maquinaria de su fábrica y las 25 Hás. todo financiado por el Estado de Chile (CORFO) y privatizada, que será de ella o quedará como está Curicó como un monumento al olvido y donde allí hubo tiempos mejores? ¿Y podrá aparecer un nuevo Lider como lo fue Aníbal León Bustos?

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de fotos:

1.- Fotografía histórica tomada en la Moneda el 12 de mayo de 1953, el Presidente Carlos Ibáñez comunicó a los líderes agrícolas de entonces, que la Planta IANSA quedaba en Linares. Sentados de izquierda a derecha: Diputado Luis Ferrada Pérez; Eduardo Cañas Lira; el Presidente Ibáñez y Carlos Montero Smith. De pie mismo orden; Dr. José Braum; Aníbal León Bustos; Ignacio Chacón del Campo y Alfonso Astete Díaz (Foto gentileza de Alfonso Astete Bascuñán).