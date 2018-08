Opinión 02-08-2018

La pluma de Lenka Franulic



Lenka Franulic Zlatar nació en Antofagasta el 22 de Julio de 1908. Hija de padres Croatas estudio en el Liceo de niñas de su ciudad natal en donde demostró su interés por las letras cuando participó junto a otras compañeras en la creación de una revista infantil llamada “Entre gallos y pollitas”. La revista fue de un éxito tal que las jóvenes estudiantes consiguieron la autorización del ministerio de Educación para continuarla.

En 1931 y con solo 23 años, comenzó a trabajar en la redacción de la extinta revista hoy, en donde tradujo artículos, ensayos políticos, filosóficos y literarios lo que le permitió interiorizarse en el oficio de periodista. Luego pasó a escribir de cine, arte teatro y literatura en la revista Ercilla y a la par público dos libros “Cien Autores Contemporáneos” (1939) y “Antología del Cuento Norteamericano” (1943).

Desde su puesto de periodista se empeñó constantemente en demostrar sus capacidades, sobre todo en una época en donde esa profesión era desempeñada solo por hombres, fue así como se le encargaron complejas coberturas periodísticas o entrevistas que marcaron una época a destacados personajes como Mariano Latorre, Carlos Ibáñez del Campo, Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Sartre, Anastasio Somoza, Tito, entre muchos otros.

El constante interés por los medios de comunicación la llevaron desde 1945 a la radio, destacándose sus informes transmitidos en las radios Nacional, Cooperativa, Agricultura y Minería. Tras una beca otorgada por el gobierno francés en 1952, regresa al país cuatro años después encargándose de la dirección de la revista femenina Eva. Cabe de destacar que en aquella época el periodismo en Chile era una profesión de autodidactas que variaba desde la seriedad de análisis de algunos reportajes al trato superficial en otros.

Junto a otros colegas impulsó la fundación del Círculo de Periodistas de Chile, antecedente del Colegio de Periodistas. Su principal motivación fue poner en marcha La Escuela de Periodismo en la Universidad de Chile, en la que finalmente trabajó como profesora y fue así como se transformó en la primera mujer chilena en ejercer el periodismo profesional logrando un reconocimiento nacional e internacional. En 1957, recibió el Premio Nacional de Periodismo, al año siguiente el galardón a la mejor Periodista del año, premio otorgado por la Asociación de Mujeres periodistas de E.E.U.U.

Con respecto a su vida personal, se dice que era una mujer de una personalidad desbordante, de una cultura exquisita amaba el ballet y la literatura. Era una fumadora empedernida de vida solitaria, algo que no le impidió lograr el respeto de sus pares, de pensamiento progresista, simpatizó con las ideas de la izquierda chilena, pero nunca le interesó militar en algún partido político. Recordadas fueron sus visitas a Pablo Neruda en su casa en Isla Negra con quien mantuvo una larga amistad.

Dentro de sus anécdotas se recuerda la vez que al trabajar en Revista Ercilla, su director Manuel Seoane la increpó diciendo: “La mujer se casa, tiene hijos y debería dejar pronto el periodismo”, frase que solo provocó la respuesta de Franulic quien le dijo: “Es verdad que soy mujer, pero no soy casada ni tengo hijos, y además puedo probar que soy capaz de cualquier cosa”. Desde esa ocasión se la miró como una mujer capaz de tomar el toro por las astas, sin miedo a enfrentarse a nadie ni a cualquier desafío que se le cruzara por delante. La entereza que demostró frente al machismo de su época, fue la semilla que le abrió las puertas a otras mujeres a entrar a esta área y como dijo Paula Escobar periodista y ganadora del premio Lenka Franulic 2014. “Ella hace toda una carrera que demuestra que toda la idea que había sobre las capacidades de las mujeres era equivocada, y se podía revertir completamente por el hecho de que se estuvieran rompiendo esas barreras de desconfianza y ella demostrara de lo que era capaz”.

Finalmente el cigarro le quitó la vida. Aquejada de un cáncer de Pulmón, falleció en la madrugada del jueves 25 de mayo de 1961, a los 52 años. El mundo del periodismo, la literatura y la política se unieron para despedir a la maestra en un doloroso luto. En su funeral se destacaron los discursos, en especial el de su amigo Pablo Neruda y el mensaje de Tito Mundt, quien al no poder llegar a su funeral envió un mensaje diciendo. “Hasta para morir me golpeaste con la noticia”.



(Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia Y geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS)