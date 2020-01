Opinión 07-01-2020

“La poesía es compromiso con el hombre y sus utopías”, dice el poeta linarense Antonio Lagos

“El Heraldo” publicó su poema “Los Estudiantes” de 2017 que en forma premonitoria anuncia una protesta social en Chile, ocurrido el 18 de octubre de 2019, publicado en su obra “La Ciudad a Oscuras”; hecho que no debe pasar desapercibido, destacando su sensibilidad social, registrada en su poesía.

Antonio Lagos, es Poeta y Cuentista, nacido en Linares, el 14 de febrero de 1962 (58 años), se desempeña en el Instituto Cultural de la Municipalidad, autor de varias publicaciones, galardonadas y premiadas en diversos eventos literarios.

A comienzos de 1980 se despierta su vocación poética, formando parte del Taller Literario del Museo de Linares, dirigido por el Profesor, Poeta y Crítico Literario Enrique Villablanca.

Dice, desde mi niñez y en mi Escuela me interesó la poesía, especialmente en mi barrio de calle Arturo Prat, cerca de la esquina “Mocha” y luego en calle Serrano, “entre libros y grandes amigos”.

Me llamó la atención la diversidad de estilos y lenguaje de los poetas chilenos. Poco a poco me fui interesando en sus creaciones, que aparecían en los libros que nos pedían en el Liceo, como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Jorge Teillier, entre otros notables

Su vocación

Motivado por la obra de dichos poetas, di los primeros pasos para escribir mis poemas. Más adelante me vinculé con homólogos de Linares y del Maule, ingresando a Talleres de creación Literaria, ampliando el sentido de esta vocación.

Junto a otros Poetas, entre ellos Patricio Leiva en 1986 fundan la Sociedad de Escritores Jóvenes de Linares, la que desarrolló, destaca, una importante actividad cultural y que sus publicaciones eran escritas en hojas sueltas e impresas en el mimeógrafo y por ello fue conocida como la “Generación del Roneo”.

Me di cuenta que la poesía era una maravilla, una bella herramienta para expresarse y levantar la voz y que estaba allí “la calle” al alcance de nuestras manos. Creo que por allí comenzó todo. Puntualiza diciendo “la poesía es compromiso con el hombre y sus utopías”.

En la poesía no puede haber medias tintas y eso es difícil hacerlo carne, sobretodo en un mundo consumido por el materialismo y del bienestar basado en el éxito económico con lo que nos bombardean a cada rato. ¿Qué puede hacer un joven poeta de nueva generación ante ello? Siempre habrá en Chile poetas jóvenes que levantan las banderas de la poesía y eso es bueno. Le hace bien a Chile y al mundo.

Su producción literaria

En diversos libros de carácter colectivo y por sus Premios obtenidos han sido publicadas sus creaciones, como por ejemplo “Toda Persona tiene Derecho a…”1987 (cuento); “Vendimia” 1993 (cuento); “Curepto entre Vates, 2004 (poesía); “Lebu Bicentenario”, 2010 (poesía); Antología del Mundo Rural (cuento y poesía), 2012, 2017 y 2018; Concurso Nacional Fernando Santiván – Valdivia 2011 y 2018.

Sus publicaciones son: “Anticronología Popular de Linares, 2005 (personajes locales); “Las Estaciones del Mar”, 2010 (poesía); “Linares y esa geografía de provincia”, 2014 (poesía y relatos); “Fragmentación de la Memoria”, 2016 (poesía); “La Ciudad a Oscuras”, 2017 (poesía); “La Ultima Estación”, 2017 (poesía); Obras publicadas en el Libro-Album “Wurlitzwer” del poeta Jorge Montenegro el 2018 y en la Antología de Homenaje a Pablo de Rokha en Buenos Aires el 2019.

Premios y Distinciones

La lista es larga de Premios y Menciones Honrosas que Antonio Lagos ha recibido desde 1986 la fecha por su participación en diferentes Concursos Literarios en Linares y el país (contabilicé 20).

Se destacan el 2° lugar del Concurso Regional de Poesía “Pablo Neruda” efectuado en Linares en 1986 y se repitió el mismo tema en 1988, también con el 2° lugar; Distinción Concurso Regional del Cuento “Senpros” de Talca (1991); Concurso Nacional del Cuento Fimaule-Talca (1993); 1° Premio IV Concurso Nacional de Poesía “Vate Fco. Contreras Valenzuela”, Quirihue (2010); 3° lugar Concurso Nacional de Poesía Premio Gonzalo Rojas en Lebu (2010); Premio Municipal de Arte Mención Literatura de la Municipalidad de Linares (2010); Becas Creación Literaria del Fondo de Fomento del Libro y la Cultura por sus obras “Las Estaciones del Mar” (2010), de “Fragmentaciones de Memoria” (2016) y la “Ciudad a Oscuras” (2017) y 2° lugar Regional Poesía de Poesía del Mundo Rural (2018), entre otras distinciones.

Premonición

En su poema “Los Estudiantes” publicado en su libro “Las Ciudad a Oscuras” (2017) y que recientemente publicara “El Heraldo”, nos habla de una ciudad (país) que permanece dormido, en silencio, aguantando, atomizado, embobado con la tecnología y la esperanza del bienestar económico que nunca llega, sometido por las deudas, la pobreza en la ancianidad, y con los ojos puestos en un Dios que no aparece por ningún lado. Una ciudad a oscuras, donde habitan dos Chile, uno poderoso y el otro vulnerable, casi resignado a convivir con el dolor y la angustia. Todo ello se refleja en el poema citado, siendo protagonistas “los estudiantes”, donde ellos se levantan para remover la conciencia de todo un pueblo, abriendo una puerta que parecía infranqueable y que el poema lo expresa con un mensaje de esperanzas.

Es cosa de unir los cabos: todos sabemos que cuando se conjugan diversos elementos, algo va a ocurrir. Es como el terremoto. Todo sabemos que va a venir, lo que no sabemos es predecir sus consecuencias. “Se acumulan los hechos” dice Anguita. En el caso de la tierra, se acumula la energía en un proceso natural, que desencadenará un día, con derivaciones insospechadas.

Debemos considerar que Chile es un país paciente, que aguanta y aguanta y que solo reacciona cuando ya no queda otra: cuando el agua le llega “al cogote”, un pueblo exprimido a rabiar. Pero sabemos que mientas más se extiende “la modorra”, más potente será el estallido. Lo ocurrió el 18 de octubre de 2019, “fue la acumulación de los hechos”, concluye, citando una de sus estrofas: “Debe ser por eso que la protesta en la calle/ está que arde/ La policía por un lado/ y los estudiantes por otro…/



Raúl Balboa Ibáñez