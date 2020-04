Política 15-04-2020

La posición de la Izquierda Cristiana frente a los indultos propuestos por el gobierno





En una declaración pública, la Izquierda Cristiana sostuvo en pare que “lo primero que tenemos que declarar es que estimamos que en sí mismo constituye una nueva violación a los derechos humanos, el indulto que pretende otorgar el gobierno a los violadores de derechos humanos, esta vez amparándose en la pandemia del Covid 19.

En este mismo sentido nos parece de extrema grave el recurso de amparo que ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago, el pasado 1 de abril de 2020, (que fue desestimado y no acogido a tramitación por ésta); la extrema gravedad es que éste haya sido presentado bajo el patrocinio de importantes personeros religiosos del país, el obispo de la Iglesia Anglicana, Alfred Cooper; el sacerdote jesuita, Fernando Montes; el asistente pastoral, Fernando Escudero y el pastor adventista, Ricardo Pereira.

Los argumentos que exponían hacían referencia a las condiciones de salud de los militares retirados, adultos mayores con enfermedades de base y por ende vulnerables al Covid-19, por lo que, según los recurrentes resultaba pertinente "se les permitiera cumplir la pena en sus respectivos domicilios o “por el tiempo que dure la pandemia del coronavirus".

Habría que recordarle a los hermanos que presentan este amparo que, para los cristianos, el perdón supone tres actitudes del ofensor:

1.- Arrepentimiento sincero.

2.- Intento por reparar el mal causado.

3.- Humildemente aceptar el castigo impuesto.

Ninguna de estas tres condiciones se pueden apreciar en los violadores de derechos humanos, quienes siempre han justificado su accionar en discursos nacionalistas; nunca han intentado reparar el mal causado, ni siquiera promoviendo la búsqueda de la verdad; durante años, con mentiras y triquiñuelas, eludieron la justicia para evitar su castigo.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago contrasta con la posición del presidente, Sebastián Piñera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela y el director de Gendarmería, Christian Alveal, quienes han defendido la ley de indultos para militares condenados por derechos humanos en Chile.

Aún en la ilegítima Constitución del 80, se establece en su artículo 5 inciso 2 la obligación del Estado de promover y respetar los derechos humanos que consagra la constitución y los tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

No hay reparación en materias de derechos humanos, sino hay efectivo castigo para los culpables; es la única forma que ha encontrado la humanidad para precaver que tan ignominiosos crímenes no vuelvan a repetirse”, concluye la declaración firmada por Fernando Astudillo Becerra, presidente de la Izquierda Cristiana.