Opinión 31-03-2021

LA POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES ES EL FRACASO DEL GOBIERNO EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA







La propuesta del Gobierno de postergación de las elecciones es el reconocimiento del presidente Piñera de su fracaso en el manejo de la pandemia. Indudablemente que la salud y la vida de todas y todos producto de la situación sanitaria está primero y bajo ese principio es que postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo, en el sentido de lo recomendado por el Colegio Médico y a causa de ese mal manejo, se hizo inevitable, no siendo el mejor escenario para la democracia y para muchas y muchos candidatos que han invertido sus pocos recursos, su tiempo, esfuerzo y ánimo haciendo campaña y recorriendo sus territorios.



Pero solo cambiar la fecha de las elecciones no es suficiente para enfrentar la crisis sanitaria y el aplazamiento electoral. Las elecciones más importantes de los últimos 30 años, donde los ciudadanos elegiremos no solo a alcaldes y concejales en nuestras comunas, sino que también a quienes, como constituyentes, redactarán la Nueva Constitución y por primera vez por el voto popular a los gobernadores regionales, no pueden volver a aplazarse.



Por ello, la postergación debe ir acompañada de cuarentenas inteligentes, reales y efectivas, lo que el Gobierno no ha sido capaz de implementar hasta hoy, de un aumento del gasto fiscal para una Renta Básica Universal que vaya en ayuda de todas las familias que lo necesiten y que deban quedarse en sus hogares para evitar los contagios por la pandemia, lo que el Gobierno tampoco ha garantizado, y con condiciones de igualdad para todas y todos los candidatos hasta los nuevos días de las elecciones, congelando actos de propaganda electoral que aseguren que no sea el poder incontrastable del dinero de quienes figuran con los mayores aportes en los registros de gasto electoral del Servel el que literalmente compre los votos con el alargamiento de las campañas, propaganda pagada en calles, espacios públicos y privados, medios de prensa escrita, radio y televisión, y brigadistas pagados para los puerta a puerta, que otras candidaturas no pueden sostener.



Lorenzo Martínez, Presidente Regional Maule, Partido Socialista de Chile