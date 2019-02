Opinión 17-02-2019

La Presencia

Por una vereda, que me traía un no sé qué de recuerdos, caminaba arrimado a la pared cuando me vi sobresaltado por una mujer quien, tras abrir violentamente la puerta de una casa, salió intempestivamente casi tropezando conmigo.



Estaba totalmente mojada y tiritaba de frío.



Tenía el color violáceo de quien ha estado mucho tiempo en el agua, y su cuerpo exhalaba frialdad.



Instintivamente miré hacia el interior de la casa.



En un mueble aledaño a la puerta se veía la foto de un lago, cuyas pequeñas olas se batían en la desierta playa.



Repuesto del incidente pasé junto a la mujer quien, paralogizada, me miraba con la ausencia propia de un poseso.



Seguí mi camino con un ligero nerviosismo.



Al día siguiente al ir por el mismo lugar, sin haber olvidado el extraño suceso, vi sentada una anciana señora observando por donde yo venía.



Me pareció reconocer en ella a la mujer que me había alterado el día anterior.



Obedeciendo a un impulso, dado por la singularidad de lo ocurrido, la saludé atrayendo hacia mí sus húmedos ojos, y un par de suaves palabras, lo que dio lado para entablar una conversación con la presencia que se perfilaba en el portal.



Dado el lugar que ella ocupaba bajo el dintel quedó a mi vista el retrato que anteriormente había llamado mi atención.



Tras observarlo le comenté a la señora la buena impresión que me causaba.



Un profundo gesto de amargura contrajo su rostro mientras me decía que esa escena reflejaba un trágico acontecimiento.



Una mujer murió ahogada en ese lugar. Su cuerpo jamás se encontró.



La foto fue tomada momentos antes del suceso, donde se ve a ella avanzando hacia la playa…, y quien la precede llegando a la orilla es su hijo…-concluyó degradando la voz - como si se fuera alejando-.



Sorprendido alcé la vista para ver el cuadro percatándome de una presencia -dentro del lago -en la cual antes no había reparado -. .

Entonces, envuelto en un gélido manto de horror, sentí la frialdad de pequeñas olas batirse tras mis piernas mientras observaba la mojada silla vacía.