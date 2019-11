Opinión 27-11-2019

La primera línea del baile de los que sobran, una mística

“Con respecto a las manifestaciones y protestas, solo puedo decir "gracias, gracias totales" a toda esa gente protagonista de esta revolución que nos ha devuelto la dignidad. A todos: encapuchados, hombres, mujeres y niños. En estos tiempos hemos sido una sola voz.

Han de saber aquellos, que las revoluciones no son ordenaditas, ni con instrucciones pre establecidas, se llevan a cabo con la esencia misma del pueblo y el pueblo es la sociedad que el estado mismo ha forjado (los huachos de Chile) ¿Qué esperan entonces? Háganse cargo. El pueblo no está en contra del pueblo, no me lo han contado, lo he vivido día a día en este último mes. Los encapuchados son los que ponen el pecho a las balas, para que el pueblo se pueda manifestar caceroleando en familia. A ellos, por haber sido salvajemente castigados y a todo ese 98% de mi pueblo ¡¡¡mil gracias!!!” (Gilda Luisa Lagos Muñoz, escritora puentealtina, 12 de noviembre)

En conversación con Chilevisión Noticias, el cantante Jorge González, el 20 de noviembre, aseguró que “no deja de ser poco que todavía estén cantando mis canciones. Estoy muy contento con eso”; sin embargo, indicó que “es una pena que tengan que seguir cantándola todavía, porque los problemas son los mismos y es una pena que no se haya solucionado nada…pudiendo”.

VECINOS DE MAIPÚ ANGUSTIADOS (Mega)

“Soy Frank, yo estoy aburrido de la criminalización que hay con respecto a la protesta social, está mal los saqueos, pésimo, pero hasta cuando, ¡qué más esperamos! La villa San Luis que tiene pasajes de tierra, acá los cabros chicos consumidos por la pasta base, niñas que se prostituyen por la drogadicción y ¡Qué queremos! ¡Qué no saqueen! La gente es mal educada, años de exclusión, falta de oportunidades, los Cesfam llenos, no los atienden, 24 horas esperando en las urgencias. O sea. ¡Qué más esperamos! Somos generaciones mal educadas, resolvemos todo por la violencia, por qué, porque así nos han enseñado desde chico, violencia sistemática se llama esto, la violencia ha sido una constante a lo largo de los procesos históricos, no hay proceso histórico que haya sido de cambio que haya estado exento de violencia, eso lo tenemos que tener claro. El tema es que hoy en día mucha gente reclama por los saqueos y aquí hubo una minera que estuvo por años extrayendo en la Quebrada de la Plata ilegalmente y ¿dónde estuvimos los maipucinos? callados. Pero ahora que queda la cagá en la plaza, todos nos prendemos. Pero prendámonos por lo que necesita Chile ahora, un cambio. Existe una violencia sistemática y nos hablan de meritocracia. ¿De qué meritocracia nos hablan? Si cuando yo, me estaba pasando cagado de frío porque no teníamos ventanas, los cabros de colegios privados aprenden tres idiomas, se van de vacaciones al extranjero, tienen educación física, talleres, tienen jornadas escolares mucho menos extensas, son 20 por sala y me hablan de esfuerzo. Acá en Chile se están violando los DD.HH., ayer un cabro terminó en riesgo vital, por un escopetazo de carabineros aquí en el cuello y qué está mostrando la Tele, la criminalización de la protesta social. Yo sé que no es culpa tuya ni de los periodistas, acá hay un equipo de televisión que no dejan mostrar la verdad. Estoy aburrido porque no se está poniendo el foco donde debe ser. Acá se está violando los DD.HH., acá no se canceló la COP 25 ni la APEC porque Piñera quiso, se canceló porque 45 eurodiputados, estaban en contra de hacerlo y todos sabemos el poder que tiene Europa sobre Sudamérica, todo sabemos el neocolonialismo como funciona. ¡Hasta cuando nos pasan por donde quieren, toda la gente aquí es gente de esfuerzo, para qué, para que se jubilen con 180 lucas, para que cuando lleguen al Hospital Del Carmen no lo atiendan o los manden con una pastilla para la casa. Yo estudio historia en la Universidad de Chile, soy un privilegiado, porque acá hay cabros que se han sacado la cresta y por no tener gratuidad como yo, no pudieron entrar a la universidad que quisieron, y le hablan de esfuerzo ¡Hasta cuando! Nos mean en la cara y nos dicen que llueve, cuando hay los políticos que viven agasajados con lujos, mansiones, con buenos sueldos. El único país donde el agua es privada y en Petorca la gente está haciendo caca en bolsas plásticas, así es la realidad de Chile. Así es como vive la mayoría de los chilenos, los chilenos no son flojos, se sacan la cresta, lo que pasa acá es que hay unos empresarios que agarran todo lo que pueden y no lo sueltan para nadie. Acá se dice que los canales (de TV) muestran las dos veredas, pero la proporción no sirve de nada, 10 minutos de la marcha y 20 horas de protesta criminal, porque eso criminaliza el movimiento social que en su mayoría ha sido pacífico, nos han vendido el pacifismo: 2003, 2006, 2011, a los estudiantes no los pescaron, que es lo qué pasó ahora, tuvieron que esperar que quedara la cagá para que recién se pusieran los pantalones y se dieran cuenta que la gente está cagá de hambre, está sufriendo por falta de medicamentos, pensiones de mierda, sueldos indignos, trayectos de más de dos horas al trabajo, la gente no está reclamando por la guata llena, está aquí reclamando por lo que le corresponde: ¡DIGNIDAD!¡Métanse esa palabra en la cabeza y por favor NO BAJEMOS LOS BRAZOS, todos los días en la Plaza Italia hasta que LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE”.

“EVADIR, NO PAGAR, OTRA FORMA DE LUCHAR”, fue la consigna que el 14 de octubre dio inicio a una de las peores jornadas de la historia en contra de un presidente de la República y que fue el corolario de un estallido social y en cosas de días recorrió gran parte de Chile.

Esta crisis ha dejado a un presidente como un administrador ya que dejó esta gestión de las demandas al parlamento y ejemplo de ello es el acuerdo para la redacción de una nueva Constitución Política.

Chile se encamina hacia grandes cambios, pero no me cabe duda que serán para mejor. Lo peor de este estallido por demandas sociales es y que aún continúa, el vandalismo que no tiene cabida ni aceptación en las protestas legítimas y esperanzadoras, cuya cuenta final será cara pero dará sus frutos y donde afloró ese mestizaje, siempre negado por algunos influyentes que no aceptan llevar sangre indómita y que ya lleva 30 días luchando en las calles con una mística, para cuidar y proteger a sus hermanos, que heredaron de ese gen maravilloso que flamea altiva en esas banderas mapuches que representa esta fraternidad nunca vista en nuestra patria, Gracias “Primera Línea del Baile de los que Sobran”.

Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista