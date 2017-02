Opinión 11-02-2017

La Proclamación de la Independencia de Chile fue en Talca un 12 de febrero de 1818

Redactada en Concepción el 1 de Enero de 1818 y el Acta Original perdida el 11 de septiembre de 1973 desde el Palacio de la Moneda, quedando copias de ella.

Ambas ciudades se disputan su paternidad, tema que analizan los historiadores; pero lo más importante es que mediante esta Acta Chile “proclamó su Independencia a la faz del mundo”. El 2018 será su Bicentenario.

El primer paso dado por Chile en procura de su Independencia, fue un 18 de septiembre de 1810, con la instalación de la Primera Junta de Gobierno que presidió Mateo de Toro y Zambrano, fecha considerada como la Efemérides Nacional, por su trascendencia histórica.

El segundo fue su Proclamación, ocurrida ocho años más tarde, después de ocurridos varios hechos de armas, cambios políticos, juntas de gobierno y el decidido interés de España de mantener sus Colonias en América y donde se destacaron líderes patriotas, para lograr la Independencia.

Se eligió esta fecha en homenaje a la Batalla de Chacabuco un 12 de febrero de 1817, por el triunfo de las armas del Ejército Libertador de los Andes. La Independencia se consolidó definitivamente, el 5 de abril de 1818 con la Batalla de Maipú.

El Acta Original destruida

Este documento se encontraba en una vitrina del “Salón Carrera” en el Palacio de la Moneda para el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, el que fue bombardeado y produjo un incendio. Ante el riesgo de quemarse el Acta, fue rescatado y entregado al Presidente Allende, quien lo pasó al Dr. Eduardo Paredes, con la instrucción de hacerlo llegar a su Secretaria Miriam Contreras (“La Payita”), para que lo salvara.

Ella junto a los últimos sobrevivientes del ataque a la Moneda, abandonaron la casa presidencial, siendo detenidos por una patrulla militar y tras ser revisados, pese a las súplicas de ella señalando su importancia histórica, el Acta fue destruida por ser un “papel viejo” (publicación de UTAL N°52 de 2016, Pág, 11).

Existen copias de ella y por su importancia transcribo su texto, adecuando aspectos menores con la actual ortografía, para conocer el contexto histórico, político y social que existía a comienzos del siglo XIX en nuestro país y comprender el paso dado por Bernardo O”Higgins en favor de nuestra Independencia (la principal calle de Linares se llama “Independencia”). Para una mejor lectura, por su texto continuado, a sus párrafos le asigné títulos destacados.

300 años de colonialismo

Texto del Acta:

“La fuerza ha sido la razón suprema que por más de trescientos años ha mantenido al mundo – nuevo en la necesidad de venerar como un dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el origen de sus más grandes deberes”.

“Era preciso que algún día llegase el término de esta violenta sumisión: pero entretanto era imposible anticiparla: la resistencia del débil contra el fuerte imprime un carácter sacrílego a sus pretenciones y no hace más que desacreditar la justicia en que se funda”.

“Estaba reservado al siglo 19 el oir a la América reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el período de su sufrimiento no podía durar más que el de su debilidad”

Primer esfuerzo

“La revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo CHILE para cumplir esos altos destinos a que lo llamaba el tiempo y la naturaleza: sus habitantes han probado desde entonces la energía y firmeza de su voluntad, arrostrando las vicisitudes de una guerra en que el gobierno Español ha querido hacer ver que su política con respecto a la América sobrevivirá al trastorno de todos los abusos”.

“Este último desengaño les ha inspirado, naturalmente, la resolución de separarse para siempre de la Monarquía Española, y proclamar su Independencia a la faz del mundo”.

“Votación Popular”

“Más no permitiendo las actuales circunstancias de la guerra la convocación de un Congreso Nacional que sancione el voto político: hemos mandado abrir un gran registro en el que todos los ciudadanos del Estado sufraguen por si mismos libres y espontáneamente por la necesidad urgente de que el Gobierno declare en el día de la Independencia o por la dilación o negativa: y habiendo resultado que la universalidad de los Ciudadanos está irrevocablemente decidida por la afirmativa de aquella proposición, hemos decidido a bien en ejercicio del poder extraordinario con que para este caso particular nos han autorizado los pueblos, declarar solemnemente a nombre de ellos en presencia del Altísimo y hacer saber a la gran confederación del género humano que el territorio continental de Chile y sus Islas adyacentes forman de hecho y por derecho un Estado Libre Independiente y Soberano, y quedan para siempre separados de la Monarquía de España, con plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses”.



Primera Acta

“Y para que esta declaración tenga toda la fuerza y solidez que debe caracterizar la primera Acta de un Pueblo Libre, la afianzamos con el honor, la vida, las fortunas y todas las relaciones sociales de los habitantes de este nuevo Estado: comprometemos nuestra palabra, la dignidad de nuestro empleo, y el decoro de las armas de la PATRIA; y mandamos que con los libros del gran registro se deposite el Acta Original en el Archivo de la Municipalidad de Santiago, y se circule a todos los Pueblos, Ejércitos y Corporaciones para que inmediatamente se Jure y quede sellada para siempre la Emancipación de Chile”.

“Dada en el Palacio Directorial de Concepción a 1° de Enero de 1818, firmada de nuestra mano, asignada con el de la Nación y refrendada por nuestros Ministros y Secretarios de Estado, en los Departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra”. Bernardo O”Higgins.- Miguel Zañartu.- Hipólito de Villegas.- José Ignacio Zanteno”.

Firmas del Acta

Bajo el Gobierno del Presidente José Joaquín Prieto, en 1832 se envió al Perú para que fuera firmada por O”Higgins (en el destierro) y luego lo hicieron sus Ministros de Estado de entonces, Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas y José Ignacio Zenteno, quienes vivían en Chile.

Mi opinión

El 2018 se celebrará su Bicentenario a nivel nacional. Por su parte tanto Concepción como Talca buscan que los 12 de febrero sean declarados Feriados en sus respectivas jurisdicciones y sin perjuicio de ello, ambas ciudades efectúan actos alusivos a esta Efemérides, lo que es positivo.

Sin lugar a dudas que se publicarán copias de ella, para ser repartidas en todas las instituciones (especialmente Colegios y las FF.AA. y Policías), para que analizado su texto y el contexto histórico del país, se dimensiones la trascendencia de este paso dado por nuestros próceres en 1817.

(N. del A. Acta de la Independencia de Chile.- Wikipedia, la Enciclopedia Libre).

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de foto:

Copia del Acta de la Independencia de Chile, cuyo original fue destruido el 11 de septiembre de 1973 la que se encontraba en el Palacio de la Moneda.