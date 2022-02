Opinión 22-02-2022

La profesora y poeta que escribía desde la convicción y la fe… ( I Parte)

"Las emociones y todo lo que me toca profundamente, me impulsa a poner por escrito los sentimientos que me inspiran, y que subyacen en el alma de cada ser humano." Nilsa (1932-2021).



Por Claudia Araya para Casa de la Cultura Linares





Querida y valorada. Nilsa Tapia Muñoz fue una poeta, cuentista y profesora normalista muy activa durante décadas en la escena literaria local. Dejó esta tierra en octubre de 2021, una noticia que fue publicada en medios locales, y en donde varias agrupaciones- en las que participó- expresaron palabras al respecto de su partida.



Esta historia está contada a varias voces, incluidos sus propios relatos y material de archivo que dejó cuidadosamente en un pendrive. Aquí, les compartimos parte de su vida ligada a las letras, a la docencia rural y la espiritualidad.





Nilsa nació en Talca, el 29 de marzo de 1932. Su padre fue Luis Humberto Tapia Toledo, Carabinero, quien se desempeñó como Jefe de Retén de Queri, al sur este de San Clemente. Su madre fue Margarita Filomena Muñoz Sazo, dueña de casa, nacida en Linares.





Tuvo 4 hermanos, el primero militar, Gastón Eduardo; y tres profesores normalistas como ella: Guacolda Elena, Eliseo Humberto y Dagoberto Antonio. "No por alguna influencia de sus padres, sino por las circunstancias" explica Dagoberto.

Nilsa estudió en una escuela pública en el pequeño pueblo que Pérquin, de no más de 200 familias. Se tituló en la Normal de Niñas de Talca en el año 1952, ingresando al servicio público como Docente en la Escuela número 54 - Las Toscas de Linares.





Ejerció la docencia por un prolongado tiempo en la comuna de Longaví y Yerbas Buenas, donde puso un especial acento en la preocupación por el mundo rural. Fue además por varios años Secretaria Ejecutiva del Departamento de Educación Católica del Obispado de Linares. Su trabajo en este ámbito, la llevaron incluso a ocupar importantes cargos a nivel nacional en el área de la Educación en la Conferencia Episcopal de Chile.



Según sus propias palabras expresadas en una entrevista de “El tambor de papel”, la vocación literaria “se fue desarrollando a la par con el gusto por la lectura, que ha sido desde siempre, manifestándose primeramente con la influencia de mi profesor de Castellano en la Escuela Normal, más tarde en el “Taller de Poesía” dirigido por el profesor y crítico literario Jaime Gatica. La asistencia a este Taller, y otros, me llevaron a estudiar distintos estilos literarios, empapándome con la lectura de autores, como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Rabindranath, Tagore, Jalil Gibrán, entre otros.





En el año 2001, aparecen publicados sus primeros versos en el libro colectivo “Unas Letras Más”. En mayo de 2003 edita y publica “Del Tiempo y la Vida”. En 2005 ingresa a la Soc. de Escritores de Chile y en 2011 publica el libro “Versos del Camino”.

Además; su trabajo literario, ha sido publicado en las ediciones colectivas “Poemas para Nuestra Gente 1”; “Para Nuestra Gente 2” y “Palabras”.



Se suman a estos libros, publicaciones, en las Antologías “Mujeres Poetas de Linares”, “Mientras Este fuego Arda” y “Antología Poética de Linares”. En su libro Evasión (2015), además de poemas, incluye cuentos breves fruto de su incursión en el mundo narrativo.



Su último libro “ Entre sueños” (2019) fue escrito y dedicado a sus hermanos e incluye dos poemas a sus sobrinas más pequeñas.



De espíritu entusiasta, participó en varios talleres, entre ellos “Amaranto”, Aliwen, y Ámbar. También en los grupos de la Biblioteca Pública, donde tiene un lugar fijo para reunirse y para las presentaciones poéticas. Nilsa era invitada como jurado para concursos literarios, y participaba con sus escritos y columnas en diarios locales.



En el año 2003 es premiada en el Concurso de Poesía del Colegio de Profesores y en 2004 en el concurso “Centenario Natalicio de Pablo Neruda”, en la Región del Maule.

Para Iris Bobadilla, escritora y amiga, “La creación de Nilsa era aventajada, ágil y de gran creatividad, además tenía el dominio del lenguaje como buena profesora”. Su amistad comenzó en el 2001, en el primer taller literario que daba el profesor Jaime Gatica en la Casa de la Cultura.





Fuente de Inspiración



Nilsa tenía una inagotable fuente de inspiración, “Toda mi obra está construida bajo mi convicción y creencia religiosa. Hay poemas elaborados desde los Salmos y Citas del Evangelio. Mi inspiración nace de la profunda admiración frente a la Creación y la presencia actuante de Dios en la historia de la humanidad”.



Mi impulso a escribir es un reflejo de la cotidianeidad de la vida misma: el amor, la naturaleza, las emociones y todo lo que me toca profundamente, me impulsa a poner por escrito los sentimientos que me inspiran, y que subyacen en el alma de cada ser humano. Es una poesía espiritual y subjetiva", cuenta ella misma en una entrevista.





Los viajes también fueron motivo de inspiración, recorrió varios, el primero, fue en el año 1962, cuando obtuvo una Beca de la UNESCO para capacitarse por un año en México. Recordando ese viaje expresó en su poema “Pátzcuaro”: “En este viaje se abrió mi alma provinciana, y comencé a sentirme ciudadana de América, considerándola como la Patria Grande”. También fue a España, Tierra Santa, Roma. Lo cual se ve reflejado en sus libros de poemas al igual que en sus pinturas.



Y sí, también experimentó la pintura…

Cuenta en sus propias palabras: “En la Escuela Normal tuve como profesor a una gran acuarelista, Fresia Morales, quien me motivó a explorar en las técnicas de dibujo y pintura. Años más tarde me encontré con la pintura y con la artista Paz Olea en un Taller de creación. Con mi amiga Paz, sentí la motivación de realizar nuevas composiciones, con las técnicas de óleo y acuarela”.





Su partida...



Es 4 octubre de 2021 y en los medios locales aparece la noticia: "A los 89 años producto de un infarto agudo al miocardio fallece la profesora normalista y escritora Nilsa Tapia".

Desde la Sociedad de Escritores de Linares expresaron para dicha ocasión: "Sin duda, que la enseñanza y la educación, entregada a los más pobres como herramienta de transformación y bien común, fue uno de sus mayores desafíos, amparada en su fe inquebrantable de infinita, y que desde luego siempre prodigó".



A la poeta, a la profesora, a la viajera, a la escritora, amiga, hermana Nilsa Tapia nuestro más sentido homenaje.



Agradecimientos a: Iris Bobadilla, Dagoberto Tapia, Antonio Lagos, Cecilia Winnet y a la

Revista El Tambor de Papel por su aporte para construir esta historia.