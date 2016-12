Nacional 29-12-2016

La PSU no define el futuro laboral: Casi la mitad de los profesionales chilenos no trabaja en lo que estudió

Así lo reveló una encuesta de Trabajando.com, que cifró en un 43% las personas en esa condición. Conozca las disímiles historias de dos profesionales que se dedicaron a un rubro distinto. En estos momentos miles de jóvenes analizan a qué carrera postularán tras conocer sus puntajes en la PSU, pensando que con esa decisión están definiendo su futuro laboral por los próximos 40 años. Sin embargo, una encuesta elaborada por Trabajando.com arrojó que en Chile el 43% de los profesionales no trabaja en lo que estudió. El 43% de los profesionales no trabaja en la carrera que estudió La principal razón para no desempeñarse en su área –que esgrime el 43% de los entrevistados que están en esa situación– es que no hay campo laboral en su profesión. Es el caso de Stephanie Pino (29), quien estudió Pedagogía en Educación Física en la U. Autónoma. «Uno se titula con toda la ilusión de encontrar trabajo, yo busqué mucho, busqué en colegios, en municipalidades, en corporaciones de educación, busqué por dos años seguidos, me certifiqué en zumba, y nunca me llamaron de ninguna parte (...) tal vez porque entregué mi currículum en mala fecha o porque no tenía contactos», comenta. Entonces se le dio la oportunidad de comenzar hacer carrera en el restaurante «Chuck E Cheese’s», donde hasta ese momento trabajaba part time. «Tuve que primar la estabilidad y las lucas. De mesera pasé a un cargo administrativo y llegué a ser subadministrador», con un sueldo de $550 mil, muy cercano a lo que estimaba que podía ganar siendo profesora. Sin embargo, luego de estar varios años allí, hace pocos meses decidió renunciar, para volver a intentar encontrar un empleo en lo que estudió. «Al final no era lo que me llenaba, era muy distinto estar trabajando en manejo de personal, que estar enseñándole a hacer la voltereta a un niño de 8 años», comenta Stephanie, aunque reconoce que su trabajo en el restaurante «fue una súper buena escuela, al final todo es experiencia». Ahora siente que volvió un poco al principio, aunque con experiencia ganada: «Todos los días agarro mi bicicleta y salgo a repartir currículum a los colegios que hay cerca de mi casa». Y si bien todavía no la han llamado de algún colegio, dice que le han salido algunos «pitutos» como instructora de zumba. «Tengo la esperanza de que ahora me va a ir bien», afirma.