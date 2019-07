Opinión 04-07-2019

La publicidad es un modo de ejercer la dominación mental de las personas” (1)



La autora de la entrevista es Milenka Ruiz Mihovilovich, nieta del escritor Juan Mihovilovich; y cursa el 8° básico de una Escuela primaria de la ciudad de Talca, Chile.

En este trabajo el escritor dialoga con su nieta en torno al pernicioso lenguaje simbólico con que se bombardea a los jóvenes desde los mass media y las redes sociales, especialmente a través del multimillonario circuito de la publicidad comercial. El trabajo se publicó en CINE y LITERATURA, primer diario digital de crítica cultural en Sudamérica y fundado en Talca, capital del Maule, el 15 de agosto de 2017.

¿Crees que en Chile se utilizan estereotipos de belleza que afectan a los jóvenes? ¿Cuáles serían estos?

-Sin duda. La industria del consumo suele utilizar estereotipos que incitan al joven a ser un consumidor a ciegas de determinados productos que incrementen las ganancias de los grupos económicos. Un estereotipo se basa, generalmente, en indiscutibles condicionamientos que la sociedad establece para tener, según su ideología, un “modelo a seguir”, ya sea por ciertas formas de conducta o características físicas que se adecúan a los fines comerciales.

Por ejemplo, si la industria musical necesita instaurar un estereotipo comercial de consumo masivo crea una figura joven, de ciertas características físicas que, unidas a una capacidad melódica, común al grupo, sean fáciles también de lograr una dinámica musical de llegada inmediata y que tenga posibilidades de expandirse por los países o continentes.

Así la juventud se ve mediatizada, no sólo por la música que comparten, sino también por las actitudes y formas de ver el mundo del grupo musical. Como estos estereotipos cumplen una función determinada y ocupan un lugar en la moda, duran poco tiempo o el tiempo necesario hasta que la sociedad y la industria musical, chilena u otra, requiera de otras figuras que reemplacen a la anterior y así sucesivamente. Esto se percibe en la televisión, radios y otros medios de comunicación, espectáculos masivos, concursos de belleza, donde importan competitividad u obtener realización de supuestos sueños pasajeros, los realities, etcétera.

¿Consideras que los conceptos fundamentales de la publicidad están equivocados?

-Más que equivocados, son modos de ejercer la dominación mental de las personas, que se ejerce de manera consciente por los grupos de poder, y que son internalizadas por la juventud de modo inconsciente, muchas veces. No es que los estereotipos estén equivocados en sí mismos, sino que hay cierta actitud de manipulación de los gustos y tendencias para de esa manera apoderarse lentamente de las conciencias individuales y traiga, como resultado, el manejo de gustos, necesidades, anhelos de ser otro u otra y no quién realmente se es. persona humana.

Los seres humanos nacen libres e iguales, y dotados como están de razón pueden y deben optar sobre su presente y futuro, procurando conocer la forma en que se maneja el mundo de los adultos. De ese modo los estereotipos serán fáciles (o relativamente fáciles) de identificar, sobre todo si los jóvenes están conscientes de su rol y la forma de participar en su destino.

Ser joven importa una actitud de querer transformar ese mundo, pero lo más relevante es que ese mundo no los cambie en su esencialidad, en ser capaces de ejercer una libertad que no los convierta en esclavos de quienes condicionan sus opciones personales por necesidades ficticias o que tienden a desorientarlos en sus expectativas de vida real.

Estudiar significa no sólo querer acceder a un puesto en la sociedad para auto sustentarse, sino y sobre todo, en querer “saber” a qué forma de sociedad aspiro y de qué modo, ser consciente de mi espacio personal, de mis atributos, de mi autoconocimiento y ser capaz de comprender por qué actúo o soy de tal o cual modo, más allá de las apariencias, que son solo eso: apariencias.

¿Ayudan los ideales impuestos por los medios masivos en el respeto y la observancia de la igualdad de género en el país?

-Los estereotipos que son impuestos y no obedecen a la esencia del grupo humano, serán estereotipos pasajeros, como aquellos impuestos para obtener beneficios a costa de los demás. Pero, si los estereotipos importan características naturales, que sirven para identificar a determinados grupos o personas dentro de una sociedad determinada, puede servir, no solo para la igualdad de género, sino también para que las personas o grupos puedan luchar por los intereses comunes, tanto en lo particular, como a toda la sociedad: más derechos, ser conscientes de sus obligaciones, transformar las normas de convivencia que atentan contra la igualdad social, económica, sexual, racial o de cualquier forma de discriminación arbitraria.

Los estereotipos que son identificables con una cultura determinada (étnica o feminista, por ejemplo) que están unidos por una condición específica, pueden ayudar a mejorar sus lugares en la sociedad, a ser reconocidos y considerados en su dignidad como seres humanos. En este autorreconocimiento grupal, es preciso entender que la primera necesidad es sentirse parte de su propia condición humana; ser humano es tener capacidad de discernir y respetar a los demás y ser capaz de auto respetarse. Es la única forma en que el amor personal, por uno mismo, pueda trasladarse a los demás.

Si fueras el director de una agencia de publicidad, ¿qué nociones de belleza humana fomentarías entre los jóvenes?

-Usaría estereotipos que tuvieran que ver con la historia y el desarrollo individual (o personal, según sus edades) a la que esos jóvenes pertenecen. Los países y las sociedades y sus culturas no nacen de la nada. Existe una trayectoria individual y sobre todo colectiva, que ha hecho que una nación o un país se estructure en base a sus ejemplos más señeros, más relevantes, más significativos, sea en las artes como en la literatura, la pintura, la música especialmente, y otras actividades relevantes y dignas de ser imitadas o asumidas.

Lo haría a partir de los rasgos de identidad más notables de los componentes sociales: la identidad mapuche, por ejemplo, los actores que se han destacado con los valores más altos de la persona humana; destacar a quienes lucharon o creyeron en algo, una sociedad mejor, ciertos valores espirituales, su afán de darse a los demás por sobre su propia vida personal, etcétera. Y todo eso relacionarlo con el tiempo o los tiempos que se viven, con el objeto de que la sociedad moderna y tecnologizada no se apodere definitivamente de los gustos, de los deseos, de las necesidades, de los dolores y expectativas de la juventud ni de la sociedad completa.



Juan Mihovilovich: