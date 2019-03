Opinión 29-03-2019

La puebla

- ¡¿Esto tiene mégica, Don Rupa?! Dijo asustado el Juan Tuna cuando oprimió el interruptor y, mágicamente, se encendió la luz - no la conocía-.



Tendría Juan Tuna nueve o diez años, y nunca había ido al pueblo.



En un impulso lo invité a que me acompañase, pues me gustaba lo alentado que era – desde chico fue despabilado –.



Más de una vez me acompañó a cazar perdices – no se le perdía ninguna, aunque fuesen heridas escondiéndose en el monte –. Igual las encontraba –.



El perro se lo quedaba mirando, con sus ojos tristes de perdiguero. Parecía preguntarse: ¿Cómo lo hará?



Era flaco, chico, de mechas tiesas, con unos ojos negros que le llenaban la cara, como queriéndolo ver todo.



Esa mañana yendo a Longaví lo vi venir, con la honda al cuello, y su andar muy seguro, encaramado en sus chalas y los pantalones arremangados, - ¿Pa’ onde vai Juan? Le pregunté.



-- A ver unos huachis que dejé puestos.



- Acompáñame al pueblo hombre, a la vuelta los veís.



- ¡Ya pu’h –contestó- y se subió de un vole a la camioneta.



En su casa ya se sabría que andaba conmigo. Total, como dicen en el campo, siempre hay alguien escuchando detrás de las moras.



El Juan Tuna vivía con su familia, en una puebla que les pasaba el dueño del fundo donde su abuelo, Fermín Valdés, trabajaba de obligado.



Las piezas en que alojaban era una acumulación de tablas, con piso de tierra, que no conocía más luz que la que se colaba por las rendijas o la que parpadeaba de una vela.



Ahí se hacinaban los Valdés, entre abuelos, hijos, yernos, nueras y hasta algún allegado a veces, ¡Qué se yo cuantas personas!, todos apiñados en un par de cuartuchos.



A veces se oían discusiones, y, en más de una ocasión, amanecía alguno rasguñado o con otras señas “decidoras”.



La cocina quedaba aparte - patio por medio -. Con su fogón siempre encendido, en un hoyo en el suelo y, cerca de él, un infaltable perro dormitando indiferente a todo.



Ristras de ajíes y cebollas pendían de negras vigas enhollinadas.



El agua se sacaba de un pozo, con un balde asido al extremo de un garabato - . Un palo largo con gancho -.



Sombreaba el pozo un viejo parrón bajo el cual había una mesa de madera, pulida y ennegrecida por el uso.



Encima de esa mesa, tan suave y tan oscura, había un tacho -una lata de conservas con un mango de alambres trenzado -. Para sacar agua del balde -.



En verano no faltaban, junto al tacho, el azúcar y la harina tostada para la sed.



En invierno, éstas estaban siempre en la cocina, cerca del agua caliente para comer ulpo.



En la misma repisa, dentro de la “mixtera” no dejaban de estar las yerbas para el mate, sin el cual no podía estar la Carmen –la mamá del Juan-. Ella hacía de dueña de casa pues su padre -Fermín Valdés- era viudo.



Siempre se la veía con una hoja de tabaco en la sien, para el dolor de cabeza. Hojas que sacaba de un par de matas que tenían en la huerta, lindante con la cocina.



Era esta huerta un pedazo de suelo que se le daba para cultivar a Fermín Valdés, como parte del goce –un trozo de tierra y la puebla, a cambio de trabajo -.



En un rincón crecía con desgano un cactus traído de la costa.



Un año el patrón de Fermín, mandó sus inquilinos y familia a la playa. Los puso en un camión, y para allá partieron todos.



Allá, en esa inmensa “launa” –muchos no conocían el mar- solo se mojaban los pies. Las mujeres se metían al agua levantándose algo los vestidos, y, los hombres, con los pantalones arremangados.



Todos volvieron felices



Pero en la puebla de los Valdés el paseo a la playa fue como flor de un día. Nada cambió.



Un día Fermín ensilló su caballo y, sin decir nada, se fue de la rancha.



Se marchó sin mayores alardes. Era de natural silencioso.



Siempre vestía muy limpio



No sé cómo se las arreglaba para nunca ensuciarse.



Recuerdo sólo una vez haberlo visto con su ropa manchada - una pequeña pinta de vino-.



Casi no tomaba. Sólo lo hacía en ocasiones muy especiales. Una de ellas era para el rodeo; esos días de fiesta irrenunciables para la gente de los campos.



Me recordé del último rodeo de la zona, no hacía mucho tiempo, y en el cual había visto a Fermín –ya se había ido de la casa.



Subía él por la escalera a la tribuna hablando solo y gesticulando, bien afirmado en la baranda, ajeno a todo.



En el cuarto escalón se detuvo agitando firmemente un brazo, como retando a alguien.



Tras un par de minutos su asunto pareció dilucidado y continuó escalera arriba. Colocó un pie en el último peldaño, vaciló cimbreando su cuerpo y, enderezándose, como si fuese a desfilar, concluyó la subida.



Luego se sentó con la mirada perdida y una expresión melancólica en su rostro.



Entreverado con estas escenas y ya de vuelta en el campo decidí pasar a hablar con la mamá del Juan. No fuera a ser cosa que por mi culpa, el Tuna se llevara unos palmetazos.



Esperándola estaba, junto a la puebla - viéndola venir del bajo donde lavaba la ropa- pensando: ¡Quizás qué cosas ocurrirán ahí, todos amontonados!



¡Vaya uno a saber de quién serán en realidad los hijos!



En ese momento, silenciosamente, apareció Fermín Valdés. Pasó cerca nuestro, saludó –Buenos días patrón -. Y fue a amarrar la bestia en unas varas junto a la puebla. Aflojó la montura al manco y empezó a desensillarlo



Asomando por la ladera apareció la Carmen. Al ver a su padre no dijo una palabra…, y entró a la rancha… Mientras, el Juan Tuna había dado un par de pasos para ir a ayudar… A su abuelo…



(Manuel Antón)