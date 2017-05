Opinión 17-05-2017

La razón

Se sentó en una banca. Observó hacia la costa y notó que la noche era absolutamente bella, toda despejada y bañada de estrellas, una brisa suave mecía las hojas que pendían de los árboles otoñales. Se oía un murmullo de aves que volaban, pero el sonido más intenso era de su propio pensamiento.

Se sentía profundamente apesadumbrado. No era pena ni rabia, solo la extraña sensación de tener una pregunta latiendo constantemente

• ¿Por qué ocurren estas cosas?.

La duda se hacía más intensa, abarcando cada vacío que pudiera tener. Sacó un cigarrillo de la cajetilla dorada y lo encendió.

• ¿Por qué ocurren estas cosas? Puede ser mala suerte, pero la suerte es vana cuando uno cree en Dios. Puede ser karma, pero al creer en Dios el karma es lavado con agua bendita, así que tampoco podría afectarme. Quizás hice algo en algún momento que no recuerdo a alguien a quien no conozco y sucede que, aquí me encuentro viviendo esto. Y lo que es peor, sintiendo algo que no entiendo. “¿Por qué pasan están cosas?”.

Terminó su cigarrillo y para apagarlo bien, cuidadosamente lo refregó en la tierra. Entró en su casa. En un bolso puso un poco de ropa, su libreta de matrimonio, la foto de sus papás y una estampita de San Roque. Había pasado tantas cosas, había vivido cometiendo errores grandes y pequeños, pero intuía que a partir de ese instante nada sería igual.

Cerró el bolso y se preguntó

• ¿Por qué pasan estas cosas?”.

Salió, tomó la pala, se acomodó la mascarilla y continuó haciendo el cortafuego de cuatro metros de ancho que era la única forma de proteger su entorno. Observó impávido hacia el norte. Las flamas avanzaban bramando como toro furioso, animal desbocado, tragándose casas, autos, bosques y animales, creando un muro gris oscuro tan alto como el mismo cielo. Venía retorciendo la vida, poniéndola de rodillas, humillándola por cientos de kilómetros sin nada que lo detuviera.

• ¿Por qué pasan estas cosas? – bajó la pala y los ojos.

Una hora después, la pregunta se había consumido en el calor abrasador del fuego que avanzó sin dejar espacio para respirar ni seguir latiendo.





(María de la Luz Reyes Parada)