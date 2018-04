Opinión 04-04-2018

La respuesta

! Señor ¡Me he acercado a Tu lado preguntando

¿Qué debo hacer para ser feliz?

Me has mirado a los ojos y me has dicho:

Siempre vuelve los ojos, tu mirada hacia Mí.

Jamás dudes de mi amor y mi grandeza

de lo que Yo he hecho por tu amor

de todo lo que he dado por tu vida

otros lo olvidan !Ese es el error¡.

Tu que pides en tu vida ser feliz

sin preguntarte lo que has hecho por lograrlo

dejando de lado la oración

y quieres que suceda este milagro.

La felicidad son momentos solamente

que los humanos, no saben valorar

pasamos la vida simplemente

jamás, acordándonos de orar.

Si pides con Amor, te será dada

la Felicidad que pides sin demora,

pero no olvides que la vida pasa

al final hay que partir, llega la hora

Si consigues la paz consigo mismo

Esa es ya ---la Felicidad

y al hacer un resumen de tu vida

Solo es eso, esa es la real verdad.



(Mario Villagrán)