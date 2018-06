Opinión 05-06-2018

La risa

Mis vecinos inmediatos parecían ser gente muy interesante. Sus conversaciones, aunque rara vez eran de un vivo tono, se apagaban solo cuando el amanecer declaraba sus primeras luces. Los hacía también entretenidos aquella gama de ruidos y aromas que despedían de su cocina durante aquellas largas noches. En ese lugar laboraban tres chiquillas, cada una con el nombre de María. Así se llamaba la única hija de la dueña de casa y un nombre similar tenían las otras dos niñas empleadas que asesoraban a la mujer mayor: la María más joven venía de la población Álamos y había ‘recomendado’ a la tercera María, hija de una familia de Vara Gruesa, localidad vecina a Linares. El patio de esa vivienda llegaba hasta muy adentro en la manzana y lo separaba del mío una gruesa malla de fierro galvanizado. En esta reja se había entretejido con el pasar de los años un tupido seto de membrillos y ciruelos.

La morada ‘del lado’, donde vive hoy día gente muy distinta, sigue mostrando el N° de la calle Colo Colo, entre Baquedano y Arturo Prat. Su puerta se abría a extraños visitantes que llegaban como invocados por las sombras con que se arrebozaba la noche: venían a jugar al naipe y a apostar dinero. La cocina cobraba vida entonces. Un ir y venir nervioso, el ruido de ollas y sartenes, el sonido de loza y cristalería que eran sacados a prisa de repisas y aparadores, anunciaban la cercanía del apetito y la sed. Y por sobre todos esos rumores se imponía la voz gruesa y seria de una matrona que daba instrucciones a diestra y siniestra. De pronto, muy ajena a los ruidos de correteos y de órdenes impartidas a la cerrera, se oía la cascada de una risa cristalina y jubilosa. De un reír que de manera inesperada e instantánea aliviaba la tensión de esos momentos y llenaba de alegría al que la escuchaba. Pero sólo duraba unos segundos. Volvían a escucharse entonces las instrucciones de la jefa, las protestas de algún ayudante y la súplica por ayuda de alguna cocinera en apuros. No más de un par de veces durante la larga noche volvía a oírse ese reír. Pero el íntimo goce que transmitía le atravesaba de alguna manera el alma por un momento a quien la escuchara. Llegaban de repente las voces de los comensales que se habían instalado en los sillones de mimbre bajo el gran parrón. Ordenaban sus tragos y comida y pedían mazos de naipe. Y la risa misteriosa seguía latiendo anidada en mis pensamientos.

Me propuse descubrir un día entre las niñas del lado la que reía con esa especie de música feliz. La oportunidad de satisfacer mi curiosidad se presentó de pronto: doña Raquel, la dueña de “la picada”, vino a mi puerta una mañana acompañada de las tres Marías. Le habían contado que yo fabricaba muebles y quería que le prestara una media docena de sillas, si las tenía disponibles. Solo por un par de noches. Raquel se veía muy cansada. Tenía el pelo de color castaño, en el que ya afloraban salpicaduras blancas de canas. Y en su cara regordeta se hacía notar un bigotillo teñido con agua oxigenada. Llamé a uno de mis carpinteros para que trajera las seis sillas del fondo del taller. Yo entablé entonces conversación con mis vecinas. Luego de varios rodeos en que traté de describirle a doña Raquel la risa que venía a veces desde su lado, le pregunté cuál era la chiquilla que se reía con esa gracia. Se miraron y todas me miraron enseguida, dejándome ver que no tenían idea quién podía reírse con esa gracia musical; sin embargo, la más joven, chica de muy vivos ojos verdes, que alcanzó apenas a cubrir con ambas manos la sonrisa de su boca, me dejó convencido de que era ella la que me embrujaba con esa risa.

Tuve que ausentarme por un par de meses y cuando regresé, la María hija de doña Raquel vino a devolverme las sillas. Me contó que era ella quien dirigía ahora “el negocio”. Su mamá había fallecido hacía ya algunos días. Yo volví a mi antigua rutina, a mi trabajo de siempre en medio de mis maderas. Pero nunca más volví a oír esa risa maravillosa.



(Omar Goulart)