Opinión 01-10-2020

La ruta del 5g en Chile



En medio de la alta demanda por la conectividad digital a raíz de los efectos del covid-19, hace un par de semanas se anunció el inicio de la licitación para las redes 5G y con ello el entusiasmo de todos por saber más sobre esta tecnología que promete velocidades de navegación superiores a 1.000 megabit por segundo, es decir, un aumento mayor a 20 veces de lo que un usuario tiene hoy en telefonía móvil e incluso más rápido de lo que tiene en una conexión hogareña por cable.

¿Pero, cuándo puntualmente las y los chilenos vivirán la experiencia del 5G? Ahora mismo, no. La red de internet más esperada recién comienza el camino para su implementación: a fin de año probablemente sabremos qué empresas de telecomunicaciones serán las encargadas de llevar este nuevo tipo de internet. Durante 2021 se instalarán los pilotos en lugares que reúnan las condiciones para probar la red, por lo que definitivamente su implementación total en el país tardaría de 3 a 4 años. No obstante, el tiempo parece no ser una presura, hasta el momento el único país que ha masificado el 5G es Corea del Sur; por lo demás, aún no existe en el mercado diversidad en dispositivos que operen con la red, por ahora, solo algunos como el Samsung Galaxy s20 y se supone que pronto también el iPhone 12.

Respecto a los cambios dramáticos que traerá la nueva tecnología, la velocidad es una de ellas. Otro factor importante que cambiará será la latencia (tiempo que demora en llegar un paquete de datos a otro lugar), que hoy está en un rango de 80-100 milisegundos y que con 5G se reduciría a 1 milisegundo, lo cual permitiría implementar aplicaciones dignas de una película futurística, como conducción remota de vehículos o cirugías no presenciales.

En cuanto a cobertura geográfica, el uso de esta red es exitoso en zonas altamente pobladas. ¿Cómo funciona? Se instalan varias antenas que terminan replicando la señal en una alta frecuencia dentro de un radio más acotado. En esos casos es donde se obtienen las mejores velocidades. Sin embargo, en zonas rurales no existe la posibilidad de tener una alta densidad de antenas, por lo que se opera a una frecuencia inferior y a menores velocidades.

El tiempo que demore en llegar a nuestro país el 5G será el necesario. En su implementación no podrán haber errores, menos en tiempos donde la instantaneidad de la información prima cada vez más en el resultado de las acciones que permiten mejorar la vida de las personas.



(Nicolás Silva, director de Tecnología de Asimov Consultores)