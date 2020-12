Opinión 27-12-2020

LA SAGRADA FAMILIA DE LA HUMANIDAD

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: "Todo varón primogénito será consagrado al Señor". También debían ofrecer un sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos». Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. (Lc 2, 22-40)

Para tener en cuenta…



El domingo siguiente a la celebración de la Navidad, la Liturgia nos vuelve a insistir en el Misterio de la Encarnación, en la celebración de la Sagrada Familia de Nazaret.



El escenario es el Patio del Templo de Jerusalén, los primeros protagonistas son esta joven familia campesina, que, portando en brazos a su hijo de pocos días, va a cumplir las prescripciones de la ley; el primer acento es la pobreza: se detiene Lucas en describir en qué consiste la ofrenda para el sacrificio de purificación: “Un par de tórtolas o dos pichones de paloma”; en el libro del Levítico, los ritos de purificación estaban ordenados para todos los israelitas, para los que poseían recursos, con los que podían compran un animal que reuniera las características requeridas para el sacrificio, pero también para los pobres, a los cuales se les pedía esta ofrenda de aves silvestres (Lv 12, 8) a qué grupo pertenecían los padres de Jesús, queda testimoniado por la información con la que el Evangelista se refiere a la ofrenda.



La Encarnación se revela así en plena coherencia con la predilección del Señor por los pobres y excluidos, que había sido anunciada con gozo por los profetas: el nacimiento en el Pesebre, la visita de los pastores, se cierra como en un tríptico, con María, José y Jesús, entrando al Templo para realizar, pobres entre los pobres, sin exigir exención ni privilegio alguno, a pesar de las buenas noticias que Dios les ha comunicado a través de la visita del Ángel Gabriel, los sacrificios exigidos por la ley.



María y José son campesinos, habitantes de una aldea del norte, Nazaret, una aldea tan pequeña, que no había dejado registro en las cartografías oficiales de la época, una aldea que tributaba poco al Imperio, que no producía nada notable, que pudiera ponerla en la ruta de las caravanas; María y José son campesinos forzados al desplazamiento, así como se someten sin reparos a la Ley de Israel, en lo tocante a los ritos de purificación por el motivo del parto y el nacimiento del primogénito, se habían tenido también que someter a la ley romana del Censo de Quirino, que los obligaba a desplazarse hacia el sur, a la aldea de Belén, aldea natal de José.



Podemos imaginar la sorpresa y el estupor que las grandes construcciones del Templo, producía en la gente sencilla, que peregrinaba a Jerusalén, la monumentalidad del edificio, comparadas con las casas de un piso, de techo bajo, características de sus lugares de origen, podemos imaginar la confusión que causaba en ellos, el vocerío, la diversidad de lenguas, de indumentarias, de colores, que proliferaba en el patio exterior del templo, en donde eran recibidos todos los oferentes en medio de las mesas de los cambistas, de los vendedores de animales para los sacrificios, de los escribas, de los funcionarios del Templo, que salían al encuentro de esta muchedumbre ansiosa de ganarse el favor del Señor.



En este marco podemos situar el encuentro singular que nos relata el Evangelio, se suman a la escena ahora dos personajes, los ancianos Simeón y Ana, profetas ambos, consagrados ambos al servicio del Templo, gastados sus años en la espera paciente del cumplimiento de las promesas del Señor; ambos con el oído entrenado para escuchar los susurros del Espíritu Santo; sin que ellos constituyan una familia, -ambos están convocados por el Espíritu, pero sus circunstancias y su historia son diversas- van a representar a esta otra familia, la extensa, la que hunde sus raíces en las lejanías del tiempo y de las generaciones, la que convocada a salir de su casa un día, para peregrinar al encuentro de la voz del Señor, que les prometió hacer Alianza con ellos, llegó a constituirse en el germen del Pueblo de la Elección.



Una familia envejecida, que sin embargo no ha perdido la esperanza que los lleva a recorrer cada mañana los patios del Templo, buscando al portador definitivo de la promesa; una familia naciente, con el corazón también colmado de esperanza, en medio de los temores, de las urgencias, de las incertidumbres de la precaria vida de los pobres; y en el centro: un niño en los brazos de su madre.



En este niño hallará descanso la espera de Simeón: quien regalará en este Evangelio uno de los Himnos más



En este niño, cumplimiento de la Esperanza acariciada desde siglos, pero, al mismo tiempo, Signo de Contradicción, que duerme en paz en los brazos de María, pero que, portador de la paz, será causa de luchas y discordias para una humanidad que anhela esa paz, y sin embargo, no la logra, por la acción insidiosa y corrosiva del propio pecado, en este niño, interpelación de Dios a la humanidad para su conversión; comenzará esta nueva historia, este nuevo peregrinar, que exigirá de María saber soportar el dolor del corazón traspasado en la espera de llegar a comprender en plenitud lo que se le viene revelando desde el momento en que acepto la misión de ser Madre de Dios; que exigirá de José, ponerse en marcha, decidir, actuar, entre el claroscuro de la incertidumbre.



En este niño la historia de Dios con el Hombre, del Dios-con nosotros. se hace vínculo familiar; nace la Sagrada Familia de la Humanidad, cuyo modelo, la Sagrada Familia de Nazaret, abraza, contiene y desafía a cada una de las familias, de esas, múltiples y diversas, en que los hombres movidos por el amor y urgidos por la llamada de la vida, que se enriquece cuando la vamos labrando juntos, porfiamos por mantenernos peregrinando entre los vendavales del tiempo, hasta que la Casa del Padre abra sus puertas eternas para nosotros, para siempre.



(Raúl Moris G. Pbro).