Deporte 10-05-2020

La SAPD Lister Rossel era insolvente: Alcalde Mario Meza señaló que el “Depo” volverá a la cancha el próximo año

La autoridad buscará gestionar recursos para cancelar el 40% restante de la planilla de marzo y exigirá mayor participación accionaria para la Corporación

Increíblemente no le gusta el fútbol, pero sin duda que se ha transformado junto al concejo municipal, en salvador de la actualidad económica de Deportes Linares. Las cosas como son, esta administración alcaldicia ha sido la que más ha puesto recursos para los albirrojos.

El alcalde Mario Meza, manifestó que “es insostenible jugar sin público, especialmente para los clubes de la Segunda Profesional. No puedes hacerte carga de una planilla de 15 millones de pesos mensuales, sin la venta de entradas. En segundo lugar, si es que la ANFP, instruye jugar con público, lo que he manifestado es que eso debe estar visado y autorizado por el Ministerio de Salud, por la autoridad sanitaria, porque sería un despropósito convocar a más de 2000 personas si la situación sanitaria no ha sido resuelta en el país. Personalmente creo que este tema que estamos viviendo como nación no se va a solucionar hasta los meses de agosto y septiembre. Jugar tres meses no es rentable para ninguna institución profesional. Lo mejor seria que todo el fútbol de la Segunda Profesional, baje sus cortinas, para volver con actividad futbolística el próximo año”.

“Nosotros le señalamos al inversionista que vamos a seguir apoyando incluso con 100 millones de pesos. Sin embargo, no solamente las prioridades han cambiado en Chile y para Linares, pero lo que sÍ debemos velar más que nunca es que la participación accionaria, en el porcentaje de la Corporación de Deportes Linares, que es el grupo de hinchas, no puede ser de un 40%. Esta pandemia ha reflejado lo siguiente: la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, que presidía Gabriel Artigues, no tenía la solvencia económica para hacerse cargo de esta situación, del modo en que se ha visto. Deportes Linares salió a la luz pública, los jugadores no buscaron este paupérrimo momento económico que están viviendo. Por lo tanto, si el municipio es un actor relevante del punto de vista económico y el municipio tiene una participación importante de apoyo a la corporación de manera económica, exige asimismo mayor protagonismo en el paquete accionario de la corporación dentro de la Sociedad Anónima Profesional”.

“Seamos claros. Hoy la corporación a través del municipio está dando respuesta a solventar lo que resta de la planilla de jugadores y cuerpo técnico del mes de marzo. No olvidemos que la corporación a través del municipio logró el apoyo de recursos económicos de 100 millones de pesos y ella misma ha obtenido el apoyo de toda la infraestructura deportiva del estadio Tucapel Bustamante Lastra , del Nasim Nome , del personal municipal , por lo tanto como la SADP no fue capaz de gestionar lo comprometido que era el 60% , mi deber es defender los intereses de los hinchas, de los socios , de la corporación y reitero que un 40% dejó en una indefensión, más aún si es la corporación que por medio del municipio aparece solucionando los problemas económicos”, aseveró.

El apoyo municipal ha sido fundamental, para apoyar a la corporación. Por eso lo más justo es aumentar el nivel de participación en la SADP y creemos que los inversionistas deben tomar conciencia que el aporte municipal es tremendamente importante. Otra vez aparece el municipio salvando junto a la corporación los problemas económicos. Una película vista muchas veces a través de los años. Cuando llegan algunos dirigentes lo hacen con el pecho muy inflado. Cuando les va mal, ahí literalmente le “tiran” el equipo al municipio. Ya está bueno de eso.

Durante la semana el alcalde se reunió con el hijo de Jorge Vergara y el presidente de la institución, quien ha guardado completo hermetismo de los temas que se abordaron en este cónclave albirrojo.

Finalmente, Mario Meza, agregó que desde el municipio con asistencia social van a solucionar lo que resta del mes de marzo de la planilla de jugadores y cuerpo técnico restante.

Tanto la Corporación de Deportes Linares y la SADP no cuentan con dineros para los próximos meses, por eso lo ideal seria hablar con honestidad con los jugadores y cuerpo técnico, bajando las cortinas albirrojas, porque no hay otra solución.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo