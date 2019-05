Nacional 24-05-2019

La sobreventa de los vuelos beneficia a los pasajeros, según Latam

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que representa a 292 aerolíneas a nivel mundial, y la chileno-brasileña Latam realizaron una férrea defensa de la práctica de sobreventa de pasajes, a propósito de la discusión del proyecto de ley Pro Consumidor, que lidera el Ministerio de Economía y que otorga nuevas atribuciones al Sernac.

Este proyecto se tramita desde enero en la Cámara de Diputados y contempla incrementar las compensaciones —hasta superar el valor del pasaje— a favor de los viajeros que no puedan abordar un vuelo por motivos atribuibles a la línea aérea.

Según informa La Segunda, el gremio internacional señaló que impedir la sobreventa implica mayores costos para la industria, que luego afectan a los consumidores, traducidos en mayores precios y menores frecuencias.

Sin la sobreventa, las "aerolíneas no podrían permitir flexibilidad en sus boletos", lo que generaría "pérdida de ingresos por la imposibilidad de venta de asientos de pasajeros no-shows (que no se presentan en el aeropuerto)", argumentó IATA.

Aseguró además que es "un evento raro" que haya pasajeros directamente perjudicados; es decir, que queden abajo de un avión por la sobreventa: en Estados Unidos son sólo un 0,04 por ciento del total.