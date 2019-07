Opinión 31-07-2019

La soledad de la miseria

La soledad de la miseria sólo es conocida en calles abandonadas, donde por las noches sólo se ven oscuras figuras con rostros llenos de llagas que buscan el calor de los perros callejeros que también necesitan de ellos, con quienes comparten un pedazo de pan, abrigo y unas caricias amigas.

La soledad de la miseria no conoce de solidaridad ni de caridad, las que sólo se circunscriben a momentos emotivos como las navidades cuando le llevan a quienes la sufren, un pedazo de queque y algunas golosinas, como para cumplir con “la buena obra” de un deber emocional que motiva esas fiestas.

La soledad de la miseria es como hojas de otoño arrastradas por el viento que avisa que ya vienen los fríos, que se amontonan en un rincón olvidado para luego pudrirse sin que nadie las reclame.

La soledad de la miseria carece de esperanza, de sueños, de un mano amiga, de sonrisas callejeras, sólo la lucha diaria de sobrevivencia de un día más de vida para ver, tal vez, el día siguiente.

La soledad de la miseria molesta el buen vivir, la comodidad, el paisaje urbano de la gente que desea tener el auto mas moderno que el del vecino.

La soledad de la miseria sólo es iluminada por la luna llena y se vuelve gris en noches nubladas y la lluvia la hace convertirse en charcos derramados.

La soledad de la miseria se hace más solitaria y miserable ante la indiferencia y molestias de la gente.

La soledad de la miseria no conoce el calor de una sopa caliente servida en una mesa.

La soledad de la miseria tiene sus causas, fracasos y mundos personales totalmente desconectados del espejismo maravilloso del mundo emprendedor y exitoso y que sin embargo también la soledad está presente en todos los ambientes, donde ya no hay valores y que solo conllevan a mundos egoístas individuales también desconectados de los demás.

A la soledad de la miseria no se le permite entrar a las catedrales, a las iglesias, a los cultos, a los púlpitos, sólo se le permite llegar hasta los dinteles de sus grandes puertas, ya que sus manos mugrosas y malolientes, alejan a la feligresía y hacen que sus ministros respinguen desdeñosamente sus narices.

La soledad de la miseria es desechable en un mundo desechable que genera más soledades y miserias dolientes que sus propios productos desechables.

La soledad de la miseria viene a convivir con los amantes abandonados por amores desesperados, que no encontraron consuelo dentro de un mundo inmisericorde.

La soledad de la miseria acompaña a los niños abandonados como un cruel castigo a su inocencia por haber nacido en un tiempo, lugar y de padres equivocados.

La soledad de la miseria son síntomas siempre presentes de una sociedad que olvidó, olvida y olvidará el amor al prójimo por considerarla una gran molestia social.

La soledad de la miseria está siempre presente en los ojos vidriosos y rojizos de quienes la viven y que el resto no los vemos o los ignoramos.

La soledad de la miseria la invisibilizamos para no sentir dolor, cargos de conciencia ni penas por los que la padecen.

La soledad de la miseria tiene sus compañeros de ruta que siempre van con ella: el vino, el frío, las enfermedades, la adicción, el abandono, la suciedad, el hambre, la muerte y sus leales perros siempre presente.





Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista