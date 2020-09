Social 12-09-2020

La solidaridad de Daniel Bustos Leal con Pelluhue



En las costas de la Provincia de Cauquenes, en la comuna de Pelluhue, las necesidades de sus habitantes como resultado de la falta de trabajo provocado por la pandemia son muy preocupantes, siendo para esta localidad uno de sus ingresos principales el ámbito turístico tico que se ha visto disminuido por esta situacion que afecta a la salud de las personas. Estas necesidades sufridas por sus vecinos han marcado la ruta de ayuda de Daniel Bustos, quien no tan sólo ha creado una red de amigos y vecinos para entregar semana a semana cajas con alimentos para familias con necesidades alimentarias tanto en sectores urbanos como rurales, sino que

ha estado presente desde siempre, preocupado por los adultos mayores, ayudándolos a tramitar sus pensiones, ha conseguido ayudar con medicamentos a adultos mayores, que no contaban con sus remedios y también con aportes al bienestar, comodidad para sus hogares y familas.

Del mismo modo, ha trabajado intensamente en la instalación de paneles solares en casas que no contaban con energía eléctrica. Hoy, este servicio es de primera necesidad.



La importanca de las ayudas sociales y grupos de personas que se han unido para brindar ayuda en tiempos de pandemia son muy necesarias, y han mostrado la realidad de muchos chilenos que viven en pobreza y que dependen de su trabajo diario para subsistir.





“Si de mi dependiera, nadie viviría sin electricidad u otros servicios básicos. Es mi gran tarea autoimpuesta, querer ayudar a todos, aún cuando los recursos son limitados, no nos sobra nada, pero feliz seguiremos compartiendo lo poco que tenemos con quienes más lo necesiten.

Doy gracias a Dios a toda la gente por permitirme ayudarle y a todos quien integran esta red solidaria y que cada día son mas los que se incorporan a esta laboral”, expresó.