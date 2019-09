Opinión 05-09-2019

La sombra

Estarás aquí cuándo yo me vaya?

Beberás la última copa de la vida?

Vendrás a colocarme la moneda

en mis ojos turbios de agonía?

La vida no empieza con la vida

ni la muerte llega con silencios

en el frío cubo de madera:

Yo moriré cuando en ti ya sea olvido

y mi carne la reemplaces por el goce

que nace de un gemido primitivo

salido desde el fondo de tu soledad

y en llamado insufrible de la herencia.

Mira mis pies que te siguieron tantas veces

y mis ojos ciegos tras de tus sonrisas,

Recuerda la boca yerta que saboreó tu nombre

devorando tu sonrisa en cada luna

Recuerdas todas las tormentas

que navegamos temiendo zozobrar mil veces

en la penumbra de las dudas y los celos?

He aquí el hombre que quiso ser un hombre

en las épicas batallas de tu vida

He aquí inerte y escondido entre las velas

que titilan entre los rumores y los murmullos celestiales

Aquí quedó el héroe de millones de promesas

escondido en el vientre de la tierra.



(JOSECULMEN)