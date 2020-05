Opinión 13-05-2020

LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

En su obra el psicólogo y escritor Xavier Guix (2006) hace notar la estrecha vinculación entre la existencia de miedos y la necesidad de controlar los distintos aspectos personales que conforman la vida de la persona, estableciendo una relación directa entre ambos: a mayor deseo de control… más temores, preocupación y más ansiedad.

El miedo se define por ser una de las emociones primarias más necesarias para la supervivencia, por lo tanto altamente emocional y funcional. Antaño, esta reacción permitió escapar de criaturas salvajes activando al organismo y movilizándolo para la huida.

Hoy, habiendo evolucionado el contexto, el ser humano sigue necesitando un sistema de aviso de potenciales peligros cuyo principal exponente es el propio ser humano. Así, la emoción del miedo debe entenderse como un fenómeno natural y adaptativo. Lo verdaderamente relevante, el punto clave donde debe recaer la atención, es en la gestión de esa reacción y como se produce el manejo de dicho miedo, pero no deviene tan sencillo realizar el mismo proceso cuando se ven implicadas otras personas, como por ejemplo ocurre en el terreno de las relaciones sociales que, usualmente, lleva de forma clara al desarrollo de un sentimiento de desconfianza el cual mella en el propio individuo y condiciona directa o indirectamente otras relaciones interpersonales presentes y futuras.

Debido a ello, tal sujeto adopta tal desconfianza como mecanismo de defensa contra la aparición de sufrimiento, las amenazas, el abuso de poder, la delincuencia, el desamparo, el hambre, la vejez, desconfianza hacia las autoridades, los políticos; dejando de ser consciente respecto de su entorno social que va creciendo paulatinamente y se presenta la controversia entre el miedo y el control de su seguridad o comodidad.

Parece obvio pensar que a mayor voluntad de seguridad, mayor es el temor a su pérdida. Así, la incertidumbre (la diferencia existente entre la expectativa y la realidad) deja de ser un fenómeno tolerable y pasa a ser la intolerancia que deberíamos evitar a toda costa.

Guix (2007) en su obra distingue entre los miedos reales (cuando existe una amenaza real para la supervivencia física, por ejemplo estar atrapado en un incendio, una guerra, un terremoto, una pandemia) y los miedos psicológicos (donde la supervivencia psicológica es la que se encuentra comprometida, por ej. El miedo a perder los privilegios económicos y caer en la pobreza, el ver al otro como potencial enemigo como fuente de contagio).

La creencia de que todo está bajo control no es más que una ilusión construida mentalmente para generar sosiego: sólo es una creencia, no una realidad, y eso puede generar frustración y estallidos ante injusticias, segregaciones, falta de oportunidades y graves desigualdades sociales, donde el miedo se transforma en rabia, produciéndose descontrol, anarquía, desórdenes, saqueos y destrucción de recintos emblemáticos que representan al poder del sistema, porque las autoridades no fueron capaces de escuchar el clamor del pueblo y los cambios que demanda.

Nuestros temores, nuestras pesadillas, tienen siempre una carga histórica y contextual y han sido siempre un arma política de primer orden para controlar las masas.

El miedo y sus usos políticos puede servir para entender muchas de las cosas que pasan en este mundo que habitamos, el miedo tiene poder para destruir o para cambiar el mundo. El miedo es un instrumento sumamente poderoso que el neoliberalismo (que es sin duda mucho más que una teoría económica) lleva alentando y manejando desde hace mucho tiempo, como uno de los marcos de interpretación clave para entender la realidad y definirla (Lakoff).

El miedo posicionado en las masas ha servido como arma política de Estado, para impedir cambios, para instalar dictaduras, para imponer políticas de control: autoritarias, totalitarias, fundamentalistas religiosas y de sometimiento a la cultura, el libre pensamiento y de persecución a los que piensan. Nos aconsejan sumisión, nos quieren divididos, nos quieren vulnerables.

“Estamos frente a un enemigo implacable, cruel y poderoso”, nos repiten una y otra vez.

“Es cierto que vivimos una suerte de pánico viroterrorista”.

La táctica ha estado ahí siempre. El miedo, una emoción básica que nos paraliza o nos llama a la acción, es también una construcción socio cultural intencionada. Aprendemos a través de los demás, qué debe producirnos terror y cómo responder al mismo. Y por eso los que son capaces de señalar cuáles deben ser nuestros desasosiegos pueden fabricar a su antojo el "antídoto salvador".

Pero en la actualidad vivimos una época de recrudecimiento de esta estrategia. En los últimos años, la crisis económica ha ayudado a los asustadores profesionales a amedrentarnos hasta la parálisis, infundiendo un temor abstracto a los otros, a los inmigrantes, al gasto público, a la inseguridad, al socialismo. Naomi Klein nos recuerda en la doctrina del shock que, para los pensadores neoliberales, toda crisis (real o percibida) es una oportunidad para aplicar sus políticas de ajuste. Paralizados por nuestras pesadillas, damos por bueno lo que en otras circunstancias nos resultaría inaceptable. Atemorizados, nos convertimos en personas individualistas, mucho más manipulables porque dividiendo es más fácil convencer. Olvidamos ayudar a los demás y nos quedamos solos convirtiéndonos en individuos mucho más vulnerables, dispuestos a renunciar a elementos clave de nuestra libertad en pro de la ansiada seguridad.

Los estallidos sociales son de exclusiva responsabilidad de todos los tipos de gobiernos que no han escuchados los clamores de los pueblos, al derivar el miedo en rabia y violencia con sus funestas consecuencias, que, aunque a unos pocos les beneficie el terror, la esperanza es, para el ser humano frente a sus angustias: "sin trabajo, sin futuro, sin casa, sin miedo" lo que nos recuerdan lo subversivo y movilizador que puede ser perder el miedo.

El presidente de RN, Mario Desbordes, el 23 de abril en T13, hace un análisis social de la pandemia y advierte que se debe lograr un pacto social amplio para paliar las consecuencias graves que traerá la crisis económica. De verdad tengo temor de lo que viene", asegura. Afirma además que no se puede detener el proceso constituyente y critica a quienes en su sector están intentando evitar el plebiscito. Advierte además: “la crisis económica puede rebrotar el estallido social y con más fuerza.

Frente a la pandemia que nos azota, y si las cosas no las hacemos bien, por irresponsabilidades sociales e individuales se puede descontrolar la pandemia, entonces se convertirá en la “suma de todos los miedos”, y se transforme en furia y en pánico, donde aflore lo peor de nosotros los seres humanos, con el actuar del “sálvense quien pueda” del individualismo extremo en no aprender a controlarnos o… transitar hacia la solidaridad como el gran aprendizaje y evolución humana en estos duros tiempos.

Querido lector, Ud., se preguntará ¿cuál es mi temor?

Tengo dos miradas para esta pregunta: la primera, es optimista en la cual pienso que, cuando pase esta pandemia, seremos capaces de aprender y actuar en ser más dignos, fraternos y solidarios y la segunda es que temo que los abusos del poder, el narcotráfico y la corrupción en todos los niveles permanezcan.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista