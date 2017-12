Opinión 26-12-2017

La tecnología a favor de la salud y su atención

La tecnología, desde hace mucho tiempo, ha abarcado diversas áreas de la sociedad y para beneficio de esta, como la llegada de la televisión, computadores, celulares, internet, entre otros. Procesos y sistemas de los que hoy muchas veces dependemos para realizar gran parte de las actividades diarias, comunes y silvestres.

Sin embargo, podríamos pensar que en el mundo actual ¿qué más queda por inventar?, ¿a qué más podríamos aplicar tecnología? Seguramente a un primer alcance no se viene nada muy específico a la mente, pero sin duda, un buen proyecto de inversión es incorporar la magia de esta ciencia en los servicios básicos que requiere la ciudadanía, y de la que hoy Chile está al debe: la salud.

Ésta ha sido el talón de Aquiles y una problemática constante en nuestro país, sobre todo en ámbito de las listas de espera en hospitales públicos. Según la Subsecretaría de Redes, casi 25 mil personas murieron en Chile durante el año 2016 mientras esperaban ser atendidos. Cifra que no deja indiferente a nadie.

En ese sentido, la tecnología puede jugar un rol fundamental ¿cómo? Apoyando las atenciones médicas vía internet, haciéndolas más rápidas, expeditas y eficientes, lo que en su defecto reduciría los tiempos de atención, la mejora de acceso a especialistas, colaboración entre equipos médicos, optimizando el uso de los recursos y mejorando la satisfacción de los pacientes, entre mucho más.

Entonces, podemos decir que la Telemedicina, se denomina como la prestación de servicios médicos a distancia, y que para su implementación se necesita aplicación de tecnología y comunicación, dos procesos claves e indiscutibles en todo proyecto.

Por ejemplo, en una atención actual en postas rurales el paciente debe asistir al establecimiento donde es atendido por un Técnico en enfermería. Si el profesional no logra resolver el problema, debe derivar, por protocolo, al paciente a un centro de salud y este al llegar debe esperar ser atendido por un médico sin aún tener un diagnóstico de lo que ocurre, trámite que puede durar varias horas. En el caso de un procedimiento con Telemedicina, la atención sería mucho más rápida y efectiva, ya que, si el profesional no llega a la raíz del problema, puede pedir apoyo vía internet reuniendo los antecedentes del paciente y enviándola antes al médico, donde será chequeada y se realizará una sesión de Tele Consulta. Luego de eso, con mucho más propiedad y objetividad, el profesional decidirá si es necesario su traslado a un centro asistencial o trasladado a su hogar en caso que no sea grave.

De esta forma, esta problemática en el país podría mejorar los índices de calidad, dejando atrás los atochamientos en las salas de espera, y resolviendo de manera adecuada y eficaz el malestar del paciente sin que ocurra negligencia alguna.

La tecnología cada día avanza a pasos agigantados, siendo parte incluso de procesos importantes como la educación, comunicación y salud. Como país vamos en caminados a paso firme incorporando tecnología de manera adecuada para que la calidad de vida, atención y seguridad de los ciudadanos sea cada vez mayor.



(Mauricio Ruiz, Gerente General de Servicios B3)