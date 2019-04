Opinión 02-04-2019

La teoría del “Es y sé” o la Teoría del “1 y el 0”

Sus manos se detuvieron intempestivamente mientras afirmaba el serrucho sobre la madera, sus ojos cristalinos se posaron en reflexión profunda y contemplativa sobre una pequeña abeja, la cual, consumía lentamente el néctar de una hermosa Rosa Roja, su inhalación y exhalación eran casi imperceptibles, el tiempo se detenía y una nueva gama de colores parecía brotar en ese instante. Mi abuelo paterno, Juan Bautista Andrades, era el Carpintero de la Parroquia Corazón de María de Linares, en muchas ocasiones junto con mi padre y sus hermanos emprendieron obras de construcción, mejoramiento y mantención de nuestro actual Patrimonio Nacional. Su devoción era extraordinaria, desarrollando cada una las practicas exigidas para una correcta vida cristiana, leía todos los días la Biblia, extrayendo de ella, las más asombrosas conclusiones. Una tarde de sábado, bajo la añosa Higuera familiar, luego de la profunda contemplación, detuvo su trabajo, sacudió su mandil de carpintero y me dijo que lo acompañara a su taller, se subió en una escalera y saco de la parte más alta de una repisa un pesado cajón de madera, extrayendo de él, una serie de manuscritos, los cuales que había comenzado a desarrollar con el paso de los años, los escritos, se encontraban en un cuaderno elaborado artesanalmente, con una tapa de cartón grueso cocido en sus extremos, además tenía una serie pliegos de un añoso papel de envolver color café con varios dibujos y símbolos trazados. La imagen de aquel tesoro parecía provenir de la más remota antigüedad. Mi abuelo, buscaba afanosamente entre todos sus escritos uno en particular, el cual, al encontrarlo comenzó delicadamente a desdoblar, en él, una serie de interesantes dibujos, todos ellos trazados con carbón. Este es el comienzo me señalo, apuntando al centro del pliego, en el, había un gran circulo con la palabra “ES” en su interior, y a su alrededor decenas de pequeños círculos con la Palabra “sé”, un súbito escalofrió se aventuró por mi columna vertebral, subiendo vertiginosamente hasta mi cabeza, mi atención se enfocó en el latir de mi corazón y la imagen de aquel momento quedaría grabada con cada uno de sus detalles hasta el día de hoy. En ese preciso instante, mi abuelo comenzó así su relato:

“En el comienzo estaba “ES”, el “Logos”, el cual contenía en su interior la potencia de todo lo que actualmente existe, la unidad perfecta, símbolo inequívoco del origen, por miles de millones de años guardo silencio, sin pronunciar palabra alguna, hasta que desde su interior surgió un pequeño susurro, el cual fue “sé”, en ese instante cada una de sus manifestaciones interiores comenzaron a distanciarse del primigenio monologo interior, los cuales en contacto con el vacío, produjeron el “Dialogo” (división del logos), generando un maravilloso efecto domino que comenzó constituyendo la trinidad, para que luego se desarrollara ininterrumpidamente toda la creación. Hizo un pequeño alto y ejemplifico; Es como si la unidad, hubiese estado rodeada de muchos ceros, hasta que en un momento, una pequeña fracción de si, sé hubiese desprendido de esta, dotando de cantidad, cada uno de los ceros circundantes.” En ese momento mi abuelo detuvo su relato, cerro sus ojos y me pidió que hiciera los mismo. Escucha me dijo, todo lo que nos rodea se encuentra insuflado por “ES”, todos estamos llamados a “ser”, y nuestra tarea es volver al encuentro de “ES”, volver a la Unidad. Durante varias horas nos quedamos en silencio, con los ojos cerrado escuchando el “sé” de todo lo que nos rodeaba, hasta que repentinamente, todo se transformó en silencio, una sensación de bienestar me llevo a escucha mi propio “sé” de una forma tan nítida que parecía extenderse hasta vislumbrar a una distancia indescriptible una gran luz que emanaba aquel susurro primigenio, provisto de calor, paz y tranquilidad. Lentamente comencé a abrir mis ojos, mi abuelo aún permanecía con sus ojos cerrados, con dificultad podía reconocer donde estaba, mi abuela María estaba a mi lado frotando con cariño mi espalda. Ese día fue el comienzo de largas e inolvidables jornadas, donde en cada oportunidad avanzábamos descubriendo la lectura de cada uno de sus manuscritos, para terminar, compartiendo junto a mi abuela una rica sopa preparada por mi abuela. Muchos de mis compañeros de la Universidad viajaron a Linares para conversar con mi abuelo, entretenidas conversaciones antecedían las lecturas de sus manuscritos, cada uno de ellos logro experimentar una experiencia única e irrepetible, sin embargo, todas estaban unidas por la sopa caliente que al final compartíamos con mi abuela.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología