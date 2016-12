Opinión 29-12-2016

La tierra no se olvida

El hombre se calzó las botas y ató un pañuelo a su cuello. Se puso la manta que estaba a los pies de la cama y salió silencioso.

El frío era intenso.

- Va a llover -pensó al ver que las arañas habían tejido collares en los alambres y la niebla, gris y espesa, las decoró con perlitas de agua.- Va a llover.

La noche parecía inmensamente oscura, pero sus ojos acostumbrados a decenas de amaneceres cordilleranos, podían divisar el murmullo de luz que comenzaba a aparecer. En el aire le pareció oír el mugido de las vacas.

- Es cierto que el trabajo del campo es duro, pensó, pero es una bendición vivir bajo un cielo tan limpio y una cordillera que no tiene fin.

De ella había vivido él, sus padres, abuelos y ahora su mujer, sus hijos. Tenía su rancho, su caballo, su perro, una chacra, tanto mundo que Dios puso ahí que alcanzaba para todos, no hay para qué ser egoísta, pensó.

Con un silbido llamó al perro.

- Vamos perro - el animal comenzó a ladrar - Vamos, vamos Monicaco - sonrió y continuo silbando y animando- Al corral, tráigalos, tráigalos Cholo, vuelva arriba, alalala!- el animal ladraba y corría haciendo una tremenda algarabía. Tomó el lazo colgado en un clavito junto a la puerta, iba a dar los primeros trancos, cuando ve encenderse el farol y abrirse la puerta. Una mujer en bata de felpa y pantuflas se asomó.

- Papá, por Dios qué hace afuera a esta hora y con este frío!.

- Que va’ser? Voy a apartar las vacas pueh-dijo muy resuelto. La mujer lo miró con mucha dulzura.

- Papito… entremos mejor? –De pronto en el bolsillo de ella sonó algo.- Aló? Nooo, nada, era mi papá en el antejardín…. No te preocupes, está todo bien. Gracias vecina.- Él parpadeó varias veces. Miró el lazo, observó a su alrededor y agachó la cabeza, dejándose guiar adentro de la casa. Ella encendió las luces para que no fuera a tropezar; al pasar por un pasillo el hombre se vio reflejado en un vidrio. No, no era quien recordaba ser. Estaba viejo y encorvado.

Se sentó mientras su hija le calentaba un poco de leche en el microondas.

-Estamos en el pueblo, verdad? -preguntó a la mujer, quien respondió suavemente – Sí papá. -El apretó sus manos, gruesas y curtidas de 80 años de amaneceres, caballos, monturas y arreos.



-Ay mijita, perdone usté-dijo casi sollozando- es que me turbo algunas veces. Ya no sé si me falta un ojal o me sobra un botón.

La mujer observó al padre, puso su mano en el hombro, cerró los ojos y pudo sentir el aroma a campo sembrado, a corral, a inmensidad; un recuerdo tan lejano de ésta, su casa en la villa cerca del centro. Hasta a ella le dio nostalgia.

Se preguntó qué puede ofrecerle la ciudad a quien toda su vida vivió en el campo, si acaso no más que ruidos y cemento. Tal vez debiéramos buscar una forma de unir los dos mundos, no sea que un día nosotros olvidemos cómo sembrar la tierra y cuidar los animales. Abrazó a su padre, una lágrima se deslizó por su mejilla. El sonido de la calle se iba incrementando, pasó una micro, un colectivo. En la calle se detuvo un transporte escolar, su bocina llamó a un desconocido niño citadino que abrió la verja y subió rápidamente.

Mientras el anciano seguía sentado, con su viejo lazo en la mano y jurando que había oído mugir las vacas.