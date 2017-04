Opinión 11-04-2017

La “Toma de Linares por O’Higgins instalada como Efeméride

Diversos actos ciudadanos efectuados el 6 de abril en Linares, con amplia cobertura periodística, se concluye que por fin este hecho histórico, será recordado como tal anualmente.

• O’Higgins fue ascendido, días después por Carrera, a Coronel del Ejército, iniciando su vida militar. Lo que el “Diario de Carrera” dice sobre este hecho.

Hizo bien el Alcalde Mario Meza y el Concejo Municipal de darle categoría histórica, al primer hecho de armas ocurrido en esta Villa un 6 de abril de 1813, en el proceso independentista de Chile, en que el Comandante de Milicias Bernardo O”Higgins se “Tomó Linares”, resguardada por un destacamento realista, acontecimiento que los linarenses no le habíamos dado su real significación y trascendencia.

El Historiador Jaime González Colville, en una documentada Columna en el diario “El Heraldo” del Sábado, 1 de abril pasado, se refiere a este hecho, e ilustrada con dos fotografías, como está la Casona del fundo Cuellar, donde se aprecia al fondo “EL Peumo de la Gloria” (talado) y una crónica que relata este hecho “El Monitor Araucano N°3”, publicada el 10 de abril de 1813.

Ha sido el punto de partida, para que anualmente sea destacado en Linares y en la Región del Maule este acontecimiento de nuestra historia nacional, siendo todo ello un buen comienzo.

Un Mural que ya no está

Entre 1975 a 1980 (no recuerdo la fecha precisa) visité el Museo de Arte y Artesanía de Linares, cuyo Conservador era el Historiador Jorge Valladares Campos (sanjavierino) y en esa oportunidad me conversó sobre este hecho de “armas” en que participó O’Higgins, lo cual despertó mi interés, solicitándole lo escribiera para la Escuela de Hombres N°1, de la cual era su Director.

Don Jorge cumplió e hizo el relato del caso, quedando en el Archivo de dicha Escuela. En esa oportunidad pertenecían a la Planta Docente el Profesor de Artes Plásticas Rubén Riquelme Flores y en Comisión de Servicios el Artista y Profesor Belisario Amigo, a los cuales les mostré este documento y acordamos que ellos harían un Mural, en la muralla oriente del Salón Multiuso del plantel. Los materiales los proporcionó el Centro de Padres y Apoderados y ¡manos a la obra!. Allí estuvo hasta el 2010, año en que el edificio, más que centenario, por los daños estructurales del terremoto, fue demolido, quedando la fotografía que ilustra esta Columna tomada por Manuel Troncoso Ibáñez, gran recolector del Linares que se fue.

El Historiador Jorge Inostroza, en su obra “Los Húsares Trágicos” se refiere a este acontecimiento, señalando que O”Higgins cumplió con el cometido dispuesto por el Comandante en Jefe del Ejército José Miguel Carrera, acantonado en Talca, pues en Linares había una patrulla, resguardando animales, pertrechos y otros enseres del Ejército Español acantonado en Yerbas Buenas al mando del Brigadier y Marino Antonio Pareja. ¡Todo ello impulsó a la comunidad de la Escuela N°1 a que este Mural se hiciera y que por más de 30 años guardó este testimonio!

Las pasiones de los próceres

No es un misterio para nadie, que la “química” entre Carrrera y O’Higgins, nuestros máximos próceres, nunca funcionó e incluso se formaron bandos de ellos.

Es así que el General Carrera, en su “Diario” no destaca la relevancia que tuvo este hecho y el aporte que le significó para el Ejército Patriota la acción de O”Higgins en Linares.

Gracias a Alfonso Astete Bascuñán he leído el “Diario de José Miguel Carrera”, que posee la Biblioteca de su familia, en Yerbas Buenas y textualmente transcribo:



“Abril 6 de 1813.- El enemigo tenía en Linares (16 leguas de Talca) 23 dragones a las órdenes del Subteniente don José María Rivera, que vino en persecución de los caudales; aquella poca fuerza impedía en gran parte la reunión de las milicias. Dispuse que O”Higgins con 12 nacionales, 17 dragones y 50 milicianos, acompañados de 8 oficiales, los sorprendiese al amanecer del 7; salió de Talca a las siete de la noche.” (A continuación deja constancia de otras materias).

“Abril 7 de 1813.- Al amanecer fueron sorprendidos y hechos prisioneros los 23 dragones y el subteniente Rivera, al que hice rematar una barra de grillos luego que me lo presentaron. (Véase el parte de O”Higgins N°26). Se acopiaban víveres y disponían cuarteles para 8 mil hombres.” (A continuación escribe sobre otras materias, como “tuve aviso que Pareja se disponía a marchar al Maule y para ello mandó comprar caballos y monturas para toda la campaña”).

“Abril 14 de 1813.- El Coronel O”Higgins (ascendió en aquellos días) se retiró a los altos de Bobadilla, en donde quise hacer una fortificación que nos asegurase del paso del Maule, cuando estuviese retirada la fuerza.” (Ese mismo día critica al Gobierno al quitarle fusiles a los nacionales en instrucción, considerándolo “un insulto por ser dueño de la fuerza, lo que sufrí en silencio”).

Efectivamente el General Carrera, pese a sus discrepancias con O”Higgins que era Comandante de Milicias, lo ascendió al grado de Coronel del Ejército, por la meritoria acción de la “Toma de Linares”, iniciando de esta forma su carrera militar y política, hasta convertirse en General, Director Supremo y Padre de la Patria. De ahí su simbólica importancia que tiene para Linares este acontecimiento.

A fines de Abril de 1813 se produce el segundo hecho de armas, conocido como la Sorpresa de Yerbas Buenas”, localidad donde estaba acantonado el Ejército Español y un avanzada del Ejército Chileno, al mando del Coronel Juan de Dios Puga, en horas de la noche se dejó caer sobre estas fuerzas, creyendo que era un destacamento realista, generando un total desconcierto, todo lo cual lo relata Cerrera en su “Diario”.

Mi opinión

Meritoria fue conmemorar esta Efeméride, que concitó el interés ciudadano y ella, a mi juicio, debe ser fortalecida en las siguientes sugerencias: 1.-Incorporarla en el Calendario Escolar de todos los niveles educacionales de Linares y si es posible de la Región; 2.-Solicitar al Ejército de Chile que se destaque en sus Unidades este hecho; 3.-Ver forma de reparar y proteger la Casa del Peumo de la Gloria (Salida Cuellar); 4.-Mantener el Te Deum, en calidad de Ecuménico; 5.- Disponer Embanderar la ciudad los 6 de abril y 7.- Editar un folleto sobre este hecho y distribuirlo a colegios, recintos militares, carabineros, investigaciones, gendarmería, e instituciones diversas.

(N. del A.- Publicaciones de prensa, Diario de José Miguel Carrera y Archivo Personal. Respetuosamente pido disculpas al Sr. Alcalde y Concejo Municipal al proponerles estas sugerencias).

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de foto:

Recreación del Mural “La Toma de Linares por O’Higgins” que estuvo en la Escuela de Hombres N°1 hasta el 2010, y que fue pintado por los profesores de Artes Plásticas Rubén Riquelme Flores y Belisario Amigo.- (Fotografía gentileza de Manuel Troncoso Ibáñez).