Opinión 04-04-2019

La Toma de Linares, un hecho simbólico, pero también táctico

Asistimos a la conferencia de prensa del 1 de abril pasado donde el Alcalde Mario Meza inauguró las celebraciones del 6 de abril, conmemorativas de la acción bélica donde O’Higgins capturó una partida realista.

La noche anterior un amigo investigador me llama: ¿Es efectiva la importancia de esta fecha? ¿Hay fundamentos para esta parafernalia? EI interlocutor me recuerda que no he estado de acuerdo con la firma de la Independencia en Talca y que mis discrepancias incluso afectaron la dictación de la ley que otorgaba feriado regional para el 12 de febrero.

Le respondo que, en el caso de Talca dije – y sostengo – que en esa ciudad no se firmó el acta, sino que se proclamó. También he expresado, públicamente, que la estatua de O’Higgins, suscribiendo el documento, es lo que podría definirse como falsedad ideológica: el prócer ni usó ese uniforme ni la banda tricolor. Nadie me ha desmentido y sobre esto se hizo un seminario en la U. de Talca donde fui uno de los relatores. De lo tratado se publicó un libro.

En el caso de los hechos del 6 de abril de 1813, la situación es diferente y los precisaremos didácticamente:

Primero: El Brigadier Antonio Pareja, al desembarcar en el sur de Chile, formó su ejército en Chiloé. Más de tres mil hombres. De España solo trajo oficiales. Estaba seguro que esto sería un “paseo militar” y ocuparía Santiago sin problemas.

El General Carrera, por su parte, al tener noticias de esta llegada, formó un incipiente cuadro militar y salió desde Santiago a principios de abril, con la esperanza de juntar soldados en el camino. Ambos jefes, Pareja y Carrera, convergieron al río Maule que en esa época era como la frontera entre Chile y las tierras araucanas. El General llegó a Talca en la tarde del 5 de abril con apenas cincuenta soldados, siendo recibido fríamente por los habitantes

Segundo: La idea de Pareja era instalar su Cuartel General en Linares. La ciudad amplia, a expectable ubicación del vado de Bobadilla, el más apto para cruzar el río, le permitiría descansar, fortalecer sus huestes, preparar su artillería, que no era poca y lanzarse al ataque.

En esas circunstancias, llegó a Linares, una partida realista al mando del Teniente José María Ribera y 22 soldados. La misión era reconocer el terreno y preparar la llegada de Pareja.

Tercero: O’Higgins fue informado de este hecho y pidió a Carrera unos treinta soldados para sorprender al destacamento. En consecuencia, se le entregaron 36 milicianos y nueve Húsares de la Gran Guardia, el cuerpo elegido y formado por Carrera. Cargaron algunas pistolas y el resto llevó lanzas o bayonetas.

Los oficiales que llevó O’Higgins fueron los tenientes coroneles de milicias Pedro Ramón Arriagada ( padre de la mítica escritora Carmen Arriagada, la amante de Rugendas) y Manuel Serrano, el capitán de la Gran Guardia Bartolomé Araos, el teniente de asambleas Lucas Melo, el Capitán Pedro Barrenechea, el teniente José Manterola y el cadete Javier Medina.

A las doce de la noche del 5 de abril, O’Higgins cruzó el Maule y siguió hasta Linares, pasando por Loncomilla, en medio de una espesa neblina.

Apenas se aproximaron a la villa, ya amaneciendo, se les informó del lugar donde acampaban los soldados. Los patriotas avanzaron decididamente y dieron la voz de rendición. El Teniente Ribera que salía de la casa (lado sur de la plaza) donde había alojado, no alcanzó a reaccionar. Todos fueron hechos prisioneros. O’Higgins ordena celebrar un Te Deum en las casas de la Sucesión de doña Ángela Vásquez, hoy conocidas como Casa Cuellar o del Peumo de la Gloria por este acto religioso.

Cuarto: Pareja fue informado de este traspié y una sombra nubló su mente. Los rumores de la nula capacidad militar de los chilenos se disiparon. Le pareció arriesgado ocupar Linares y, guiado por prácticos chilenos, pasó por lo que hoy es calle Brasil y siguió hasta Yerbas Buenas, siendo obligado a acampar en una aldea húmeda, de plaza estrecha y lejos del vado de Bobadilla que, como se dijo, era el más adecuado para traspasar el cauce.

En ese lugar fue sorprendido al amanecer del 27 de abril por la columna al mando del Coronel Juan de Dios Puga. En la oscuridad, los soldados se confundieron, no se pudo habilitar la artillería y, con el generalizado temor de sus hombres, Pareja debió retornar a Chillan, no sin antes instalar un breve Cuartel General en Linares desde donde escribió a Carrera, pidiéndole una entrevista la cual el jefe chileno rechazó. Para los historiadores españoles, ese combate “fue el principio del fin de todos los males para las armas del Rey en Chile”.

Quinto: La acción desmoralizadora de O’Higgins al capturar la partida realista, el contraste de Yerbas Buenas y sus desastrosas consecuencias para los hispanos, fortaleció al ejército chileno. Se dieron cuenta que podían enfrentar al enemigo y defender su suelo, su flamante bandera y la libertad que estaban ganando.

Es más, el 14 de enero de 1814, estando la Junta de Gobierno en Talca, se dictó un decreto que estableció una Academia Militar, para formar ciudadanos capaces de “defender a su patria”. Es la base de la actual Escuela Militar.

El General Pareja, tras estos acontecimientos de Linares, ordenó componer el primer Himno Nacional, formalizó por decreto el uso de la bandera tricolor, azul, blanco y amarillo, reorganizó el Ejército que se vio engrosado por numerosos jóvenes, de diverso nivel social que querían uniforme y fusil para enfrentar al español, incluso desobedeciendo a sus padres, muchos de ellos devotos del Rey.

Entonces, la frase acuñada “La Patria Nació en Linares”, tiene sólido respaldo en la Historia.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia