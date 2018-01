Social 25-01-2018

La tradición del Encuentro Chileno - Argentino

El Intendente y Presidente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Pablo Meza destacó la continuidad en el tiempo que ha tenido el Encuentro Chileno-Argentino a realizarse este fin de semana a los pies del Cerro Campanario en el límite fronterizo del Paso El Pehuenche.

Para la autoridad “este encuentro es una tradición de hermandad y también de discusión. En aquella época cuando no teníamos claro por dónde iría la ruta, ya sea por Campanario o por su trazado actual y las Comisiones Pehuenche respectivas, manifestaban con mucho ahínco y con mucha fuerza sus miradas. Hoy tenemos un camino internacional de alto estándar. Afortunadamente ya la parte Argentina está cumplida y, entonces, ahora hay que hacer esfuerzos de hermandad y de relaciones comerciales. Nosotros también pertenecemos a un Programa Meso Regional y estamos permanentemente preocupados y ocupados de fortalecer nuestras infraestructuras logísticas para poder proveer de servicios a los emprendedores y empresarios que tengan interés en exportar, pero eso no es fácil. Tenemos que traer una oficina permanente de aduanas, tenemos que traer una oficina permanente de hacienda. Tratar de perfeccionar y fortalecer nuestros servicios en una oferta que sea rápida y pertinente. Lo que estamos haciendo hoy es tradicional. Es una fiesta que ya no es de Talca y San Clemente, sino que es regional. Muchos habitantes que provienen de otras comunas de la Región hace mucho tiempo van al encuentro Pehuenche que lamentablemente no están con nosotros y no vieron la maravillosa de camino que tenemos y la belleza de nuestros paisajes, pero ese hermoso esfuerzo de ellos ha sido coronado con éxito”.

Debido a los incendios forestales ocurridos exactamente hace 1 año, aquél encuentro binacional fue suspendido. Hubo otras prioridades que atender, por lo cual este fin de semana se revivirá un evento de enorme magnitud en el marco de la Integración.

Para el alcalde de San Clemente, Juan Rojas “lo importante es que este año se va hacer el encuentro. Hoy tenemos nuestra ruta pavimentada y totalmente transitable, lo que es un gran orgullo. Tenemos el control fronterizo, así que el hecho de estar en este encuentro es un motivo de alegría para poder ir avanzando en los temas que tenemos pendientes. Queremos transformar esta ruta en una vía donde podamos hacer toda el área comercial. Cómo pasamos la madera, la fruta y otros productos de intercambio comercial, destacando todo el apoyo que está haciendo el Gobierno Regional para colocar los recursos para mantener esta tradición del encuentro El Pehuenche que es una verdadera fiesta”.

El evento que pretende reunir unas 15 mil personas los días 27 y 28 de enero en el macizo andino, es considerado un desafío de organización y desplazamiento de personal de los organismos contralores.

Se realizarán actividades culturales, sociales y deportivas y un acto central con la entonación de los himnos patrios e izamiento de los respectivos pabellones en donde se reafirmará el compromiso de seguir trabajando por la integración de ambos pueblos hermanos.