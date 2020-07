Opinión 21-07-2020

La transformación digital: un poderoso aliado del capital humano





¿Realmente dedicamos tiempo y conocemos con profundidad a nuestros colaboradores para acompañarlos y desarrollarlos en el camino hacia la consecución de sus objetivos? ¿Por qué conocer el perfil o características de conductas de las personas a través de herramientas tecnológicas? ¿Todos poseemos un talento? ¿Utilizamos herramientas objetivas o gamificadas para detectarlo de forma disruptiva, moderna y diferente?



En tiempos de nuevos cambios y transformación digital, cuando surgen una serie de interrogantes y donde el Codiv-19 ha puesto en jaque muchas de las prácticas habituales que desarrollaban innumerables compañías a nivel mundial, nace una nueva realidad y desafío de cómo abordar un proceso de transformación y adaptación tratando de reducir al máximo el impacto negativo que esto supone en un contexto que ya no es el mismo. La forma de comunicarse y de desarrollar relaciones con nuestros clientes ha cambiado de formas tales que el mundo no preveía. Esto implicó aplicación de nuevos procesos y herramientas tecnológicas, como así nuevas metodologías y reinvención del trabajo.



Todos estos elementos son cuestiones a tener presentes para una nueva adecuación al contexto actual, siendo el capital humano el verdadero motor de transformación hacia el éxito actual y futuro. Las organizaciones han puesto el foco en el desarrollo y capacitación de sus colaboradores durante años buscando una mayor efectividad y profesionalismo en sus labores. La pregunta es ¿Se capacita teniendo en cuenta el talento o estilo de conductas que cada persona posee? ¿Todas las personas trabajan las mismas motivaciones ante el conocimiento? ¿Facilitamos los elementos necesarios que cada persona requiere?



Por otra parte, algunas compañías han puesto la mirada en el talento y cómo actúan los mismos, pero sin facilitarles las orientaciones e instrumentos necesarios para su correcto progreso. ¿Seguimos utilizando métodos tradicionales con cierto grado de subjetividad o utilizamos la tecnología como un medio de transición más objetivo hacia el cambio que nos plantea una nueva realidad?



Esto es como decir que un/a deportista posea talento pero sólo utilice sus propios criterios sin acudir a medios tecnológicos para tomar mediciones o el consejo o guía de personas especializadas que les permita ser profesional, o sea que se entrene solo/a, haga su propia dieta, no cuente con un profesional de la salud, no establezca marcas u objetivos para mejorar su rendimiento, etcétera. Las organizaciones deben otorgar a sus colaboradores los instrumentos y orientaciones adecuadas que acompañen sus habilidades o perfiles conductuales para que puedan evolucionar y llevar a cabo sus tareas de forma profesional.



El desafío de las compañías que pretenden ser más exitosas está en detectar objetivamente el talento que cada persona posee y compatibilizarlo con el puesto de trabajo, concediéndole herramientas necesarias para el progreso de su carrera. La gamificación, como puede ser Nawaiam por ejemplo, viene a proponer una solución diferente que facilite conocer el estilo de los candidatos de una forma moderna, sencilla y divertida, pudiendo gestionar a los mismos a través de mediciones y comparativas objetivas de la mano de la tecnología. Tener presente estos puntos permitirá lograr una mayor motivación y satisfacción de los colaboradores cuyo resultado será una mayor productividad. Personas felices, organizaciones motivadas y exitosas.





(Sebastián López, Chief Psychology Officer-Nawaiam)