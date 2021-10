Deportes 10-10-2021

“La UCM apoya a sus deportistas” La estudiante de Derecho de tercer año y seleccionada nacional de tenis de mesa, Svetiza Travanic valoró la ayuda recibida por la UCM para compatibilizar el deporte con sus estudios



Svetiza Travanic está de vuelta, luego de la pandemia en la que debió dejar de entrenar, quien fuera seleccionada nacional en las categorías preinfantil, infantil y juvenil, sueña con volver a representar al país.

Y es que la joven talquina, que estudia Derecho en la UCM, se está esforzando al máximo por volver a la alta competencia en tenis de mesa. “Mi objetivo es volver a estar en la elite”, comenzó señalando, agregando luego que su primera meta es clasificar al torneo nacional de fin de año. “Cada región está haciendo su propio campeonato clasificatorio para designar a sus representantes. Yo juego por el Club de San Fernando y en el campeonato pasado (son tres fechas), que fue mi primer torneo en tres años, salí primera, por lo que me quedan dos fechas en las que espero me vaya bien”, explicó.

“Quiero volver a la selección, sé que es complejo porque muchos de los jugadores que nos representan, ellos no estudian, se dedican 100% al deporte y están radicados en Europa compitiendo y entrenando de 6 a 8 horas diarias, algo que yo no puedo hacer porque estoy estudiando”, complementó luego la joven, comentando que dentro de su planificación está compatibilizar estudios con el deporte, relatando que actualmente bajo la modalidad no presencial logra entrenar de 2 a 4 horas diarias de lunes a viernes, dedicando su fin de semana a estudiar.

“La UCM se ha portado un 7”

Svetiza Travanic actualmente cursa su tercer año de Derecho, en los que además de no reprobar ningún ramo, ha obtenido excelentes calificaciones, por lo que ya consiguió el Ius Postulandi, un reconocimiento que se le entrega a los estudiantes de Derecho que van en tercer año y que les permite empezar a comparecer en juicios.

“Es una carrera bien compleja porque aparte de leer y de memorizar, hay que hacer un análisis profundo en cada materia y cada ramo tiene mucho contenido, por lo que demanda bastante tiempo, por lo que es importante saber organizarse, ser muy ordenada y disciplinada”, confesó.

Y aunque actualmente no es beneficiaria de ninguna beca deportiva ya que estudia con gratuidad y su admisión la realizó por la vía PSU, está agradecida de la ayuda que le ha brindado la UCM en su carrera deportiva.

“La universidad es un 7 en ese sentido. La UCM se caracteriza, y fue por lo que la elegí, por apoyar mucho a sus deportistas. Mis profesores se han portado muy bien, no tienen problemas en que rinda las pruebas más tarde o si tengo que faltar a clases por algún motivo del deporte, ellos siempre están ahí entregándome materiales y disponibles 24/7, han sido muy buenos conmigo”, reflexionó, señalando que espera que pronto se retomen las competencias universitarias para representar a la Institución, donde espera poder obtener muchos títulos, tal como los ha logrado en su carrera, donde incluso fue medalla de Oro en los Juegos Binacionales que se disputaron en el Maule el año 2016.

Para terminar, la tenimesista, le dejó un mensaje a todos los jóvenes deportistas que quieren entrar a la Universidad este 2022. “La UCM es una muy buena opción, apoya mucho a los deportistas, tanto los profesores como los directores, y siempre están pendiente de nosotros. Además, como consejo, les digo que no abandonen su actividad, que es muy importante para nosotros que a veces colapsamos mucho con tanta materia y sirve para despejarse y hacer otras actividades distintas al estudio”, finalizó.