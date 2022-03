Crónica 30-03-2022

La UCM se hizo presente en el lanzamiento de la red de protección de humedales urbanos de Curicó

Juan Pablo Hernández, coordinador del programa Campus Sustentable y vicepresidente del Consejo Ciudadano de la comuna participó en la actividad realizada en conjunto con diversas instituciones.

Entregar la ciencia y los conocimientos al servicio de la comunidad es uno de los objetivos de la Universidad Católica del Maule (UCM), por lo que Juan Pablo Hernández, coordinador del programa Campus Sustentable y vicepresidente del Consejo Ciudadano de Curicó, fue parte del lanzamiento de la red de protección de humedales urbanos de la comuna.

La actividad realizada en el río Guaiquillo contó con la participación de la Junta de Vecinos de la población Dragones del sur, estudiantes del colegio Conquistadores de Curicó y la colaboración de Nuevosur y otras instituciones que conforman el Consejo Ciudadano.

“La inauguración del hito, que fue instalar esta red de protección de humedales urbanos a partir de la sociedad civil, acercando el conocimiento y la ciencia a los niños y a la comunidad de la junta de vecinos de este territorio”, señaló Hernández.

“Esto consiste en instalar un plan de trabajo en recuperar y proteger los humedales urbanos de la comuna, comenzamos con este porque había un acercamiento con el territorio, estábamos ejecutando un proyecto del Fondo de Protección Ambiental, del cual la UCM es socia, hemos trabajado con estudiantes en el desarrollo de algunas prácticas y algunas actividades que complementan su formación como futuros profesionales, también han participado académicos, hemos desarrollado talleres y charlas”, explicó.

Mochila limnológica

El hito consistió en la inauguración del uso de la mochila limnológica, la cual permite medir y monitorear cursos de agua, por lo que desde ahora se podrá hacer constantemente en el río Guaiquillo y en otros humedales de la comuna, lo que será clave para establecer una base de datos.

Los integrantes del Consejo Ciudadano caminaron hasta la ribera del río para enseñarle a los niños a utilizar los elementos de monitoreo que incorpora la mochila, donde el diagnostico no fue positivo según indica el Juan Pablo Hernández.

“Este humedal está en un nivel tres de contaminación, por lo tanto, se requieren acciones de la gobernanza local para poder protegerlo, debido a que tiene niveles de contaminación muy altos que pueden perjudicar a la comunidad”, advirtió el representante de la UCM.

Por su parte, Elizabeth Trigari presidenta de la Junta de Vecinos Dragones Sur destacó la importancia de la UCM en este proyecto. “Es fundamental que la Universidad Católica del Maule se haga presente en esta actividad porque no tiene sentido que nosotros estemos limpiando y no sepamos lo que hay en nuestro sector, pero ellos pueden ir focalizando y viendo cómo podemos recuperar el agua”.

Mientras que Juan Pablo González, gerente general de Nuevosur indicó que su labor estará en “establecer una red de monitoreo de los humedales para ver su calidad, su condición y de esta forma empezar a proteger estos espacios que son tan importantes para el desarrollo del ecosistema”, sentenció