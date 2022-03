Social 27-03-2022

La UCM y el Seremi de Educación celebrarán el Día Mundial de la Actividad Física

La Escuela de Pedagogía en Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCM organiza este evento que tendrá como invitados a colegios y liceos de la comuna de Talca.

La carrera de Pedagogía en Educación Física de la UCM y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de la Región del Maule realizarán actividades físicas y deportivas con motivo de celebrarse el próximo 06 de abril el Día Mundial de la Actividad Física a partir de las 10:00 de la mañana.

El “Día Mundial de la Actividad Física” es una celebración promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir del movimiento nacido en Brasil en 1996, Agita São Paulo y, desde 2002 se convierte en una actividad masiva en distintos lugares del orbe. Cada 06 de abril, se conmemora este día con el afán de promover estilos de vida saludable y la actividad física sistemática.

Por otro lado, durante 2013, las Naciones Unidas declara el 6 de abril como el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, sumándose así a lo que ya se venía desarrollando en torno a la actividad física como elemento central y al mismo tiempo, para concienciar sobre el rol que el deporte desempeña en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

La Universidad Católica del Maule no está ajena a esta celebración y, desde 2008, a través de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, se ha instaurado en la región del Maule la celebración de este día por medio de actividades y eventos alusivos al tema central y espíritu de la conmemoración, logrando incluso que se reconozca tal día como una efeméride oficial en el gobierno regional a partir del Decreto de Intendencia que promulga la “Semana de la Actividad Física y el Deporte”, vigente desde 2017.

El próximo 06 de abril y bajo el lema 2022 de la OMS “Muévase para Vivir”, celebraremos un nuevo evento conmemorativo en las dependencias de la UCM, donde se espera congregar un alto número de estudiantes de nuestra casa de estudios y escolares de los establecimientos cercanos al Campus San Miguel. Para la ocasión, se ha dispuesto de un amplio espacio con actividades para todos. Además, se contempla la transmisión en vivo para aquellos que no tengan la posibilidad de asistir presencialmente a la celebración.

Al respecto, la directora de Pedagogía en Educación Física de la UCM, Jessica Mondaca Urrutia, expresó: “Para nosotros es muy importante celebrar el Día Mundial de la actividad física, ya que la actividad física es una excelente herramienta para prevenir y tratar enfermedades crónicas no transmisible como la diabetes, hipertensión, entre otras. Además, la pandemia dejó graves problema en los niños, no solo los problemas de sobrepeso y obesidad, sino problemas emocionales. Los niños y niñas tienen miedo e inseguridad de relacionarse con los demás; por lo tanto, a través de la actividad física y del deporte podemos superar estas situaciones”.

Mondaca destacó que, en esta oportunidad esta celebración se realizará en los campos deportivos de la Universidad Católica del Maule. “Este año de manera especial se llevará a cabo este evento en nuestra casa de estudios, donde académicos y estudiantes de la carrera de primer a cuarto año compartirán con los niños y jóvenes de las escuelas invitadas actividades físicas y deportivas de manera presencial, pero a la vez transmitiremos estas actividades en vivo para que participen los establecimientos educativos de la región del Maule y público en general”.

Charla sobre los nuevos estándares de la Educación Física

Entre las actividades que se realizarán, también se presentará la Charla formativa sobre los nuevos estándares de la Educación Física, que orienta a las carreras y a los profesores de Pedagogía en Educación Física y Salud, con respecto a aquellos conocimientos y habilidades fundamentales para ejercer un efectivo proceso de enseñanza, entre otros aspectos.