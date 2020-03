Crónica 13-03-2020

La última declaración de la OMS fue por la H1N1 ¿Qué es una pandemia?

- Es importante no alarmarse ante esta nueva categorización que ha entregado la Organización Mundial de la Salud al Covid-19 y seguir las indicaciones para evitar mayores contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), cambió su evaluación para el brote del nuevo coronavirus, a través de un anuncio de su director, Tedros Adhanom.

Lo que define al Covid-19 como una pandemia es que se trata de una enfermedad que se ha extendido por varios países del mundo de manera simultánea.

“La pandemia es la última fase que especifica la OMS en la expansión de un virus. La primera tiene que ver con que el virus se presenta en animales, pero no en humanos, la segunda, cuando de animales se traspasa a humanos, la tercera, pequeños grupos de personas se contagian en condiciones muy limitadas y específicas, la cuarta fase, aumenta la transmisión entre personas, se verifica y ocurren los brotes epidémicos en la comunidad”, explicó la vicerrectora de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dra. María Teresa Muñoz.

“Quinta fase: el virus se esparce entre las personas en al menos dos países de una región, cuando eso ocurre ya estamos a las puertas de una pandemia y la sexta fase, ocurre la pandemia, que quiere decir que la enfermedad se manifiesta en diferentes países y regiones del mundo, como ocurre ahora”, explicó la doctora en Salud Pública.

Es muy importante recalcar que este nuevo estado del brote de Covid-19 no lo hace una enfermedad más grave que lo que ya era, “La infección por coronavirus sigue siendo la misma, se habla de pandemia por su expansión a más países a través de distintos continentes y cuando ya tienen casos propios y no solamente importados. Es una infección que abarca mucha más gente y sabemos que tiene rangos de riesgo, pero no es que haya cambiado en sus características”, destacó el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Raúl Silva.

En la región hay un total de siete casos confirmados, los dos últimos casos están en buen estado, según la información entregada por la Seremi de Salud del Maule, todos con trazabilidad de sus contactos.

Medidas de precaución

A pesar de este cambio en la situación mundial del coronavirus, las medidas para evitar su propagación siguen siendo las mismas y son muy relevantes, aunque sean muy sencillas, porque además son útiles para prevenir contagios de enfermedades estacionales.

“Es recomendable mantener un distanciamiento social, en esta contingencia debemos evitar saludarnos de besos. No solo pensando en el Covid-19 sino porque viene el otoño e invierno con temperaturas más bajas y otras enfermedades respiratorias. Por tanto, podemos mantener este distanciamiento social dando la mano o simplemente saludando, pero evitar el abrazo y el beso porque transportamos muchos microrganismos”, advirtió Lorena Araya académica de la Escuela de Enfermería de la UCM.

La profesional recordó que el uso de alcohol gel en las manos es una medida primordial e hizo el llamado a higienizar los dispositivos electrónicos. “Tendemos a tomar cualquier cosa y posteriormente llevamos nuestras manos al celular y lo manipulamos mucho porque estamos siempre conectados. Higienizar el celular con alguna sustancia a base de alcohol, por lo menos una vez al día, porque se ha comprobado que hay muchos microorganismos presentes en estos dispositivos”, subrayó la experta.