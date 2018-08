Nacional 07-08-2018

«La Universidad de Chile se ha depreciado»: Actores del plantel responden críticas de Sebastián Edwards

«La Universidad de Chile se ha depreciado. La institución que por décadas iluminó la inteligencia y el saber latinoamericano, ya no es lo que alguna vez fue». Con estas palabras el economista Sebastián Edwards empezó una columna donde apuntó que el plantel estatal ha mostrado un deterioro en los últimos años. En específico, indicó que este escenario se ha manifestado con fuerza en la Escuela de Derecho, donde «la toma prolongada, la renuncia de un decano que alguna vez fomentó actividades reñidas con el espíritu universitario, las rencillas internas y el escaso interés de los estudiantes por la calidad de la educación son pruebas de que algo anda mal». El economista señaló las diferencias que tiene el plantel estatal con la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), de la cuál es académico. Entre los contrastes, indicó que en la UCLA no se vota para elegir a las autoridades; que «nunca he perdido una clase por una ‘toma’»; y que los protocolos de acoso sexual y laboral se revisan permanentemente y son cada vez más exigentes. Tras esta columna, distintos actores de la casa de estudio responden a las críticas del economista.