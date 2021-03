Opinión 14-03-2021

LA VENTANA DEL AMOR

Quisiera llegar a los cincuenta años de casado para desprenderme de la venda oscura que cubre mis ojos y que no me permite verte, a pesar de que llevamos 47 años unidos. Dos mujeres y un hombre nos recordó aquel compromiso el ocho de marzo, que les permitió ser nuestros hijos.

Últimamente con ansiedad miro cada día a la ventana de tu existencia y lamentablemente no te encuentro. Los blancos visillos bailan al compás del tibio viento en noches de luna y en días de azulado cielo que se muestra hermoso con el fondo albo y potente que pinta la cordillera…Te sigo mirando hacía la ventana vacía que muestra tu ausencia.

Contemplo tus maravillosos labios de manzana roja sin morder…Y cada noche sigues en el lecho con un diálogo breve que pronto cierra tus ojos cansados, cubriendo aquel verde que me hechizó al conocerte. Entonces en mi pensamiento aflora una parte de uno de tantos poemas de real poeta, mi hermano Jorge Bernabé…

RECUERDAS

“Eras pura como el agua y tan dulce como el viento.

Amor…Recuerdas?...

Dónde quedaron nuestras caricias

robadas en silencio?

¿Dónde nuestros suspiros entrecortados?...Dónde?...

porqué esfumaste el pensamiento de tu boca

y dejaste en tu mente un vacío que provoca?

por qué?

¿dónde quedaron nuestras promesas

bajo el azul infinito,

¿dónde nuestras ansias?...dónde?”



Otra vez en la pantalla de mi memoria se proyecta aquella ventana de la casa de mis padres que se ubicaba en Esperanza número 202. La última pieza la ocupaba cuando soltero y fuera de ésta había una pieza para visitas. Esa noche de visita Yoyi ocupó la mía y yo la que estaba afuera frente al ventanal cubierto por blancos visillos que translucían tu hermosura.

Golpeé los cristales, invitándote a mi alcoba y a pesar de negarte exteriormente, en tu interior me aceptaste.

El castillo imaginario de Rapuncel con una improvisada escalera fue suficiente para una robada luna de miel.

Ahora miro el pasado y recuerdo mi barco que navegaba en tu mirada sonriente y penetrante, deseando absorberte para que otra vez seas mía y te miro en silencio, sin decirte nada…

No me muestres tu boca (panal de rosas), pétalos de miel que me tientan a un beso tierno, suave y tímido para no opacar tu sonrisa oculta y de extraviada ternura.

Te miro en otra ventana y en ella veo aferrada en el marco a un gris silencio y la nada reemplazando los visillos transparentes que mostraban tu hermosura.

Unas lágrimas son los cristales y tu ausencia las cortinas.



Carlos Yáñez Olave

Escritor