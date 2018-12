Opinión 17-12-2018

La verdad a veces duele

“ Todos tenemos luz y oscuridad en nuestros corazones, lo importantes es mantenerse equilibrado por lo menos”

En una crónica anterior titulada “ Lo que nos enseña la vida” ( 11.02.) dijimos que ésta, entre muchas cosas nos insta a filtrar aquello que, realmente pudiera ser importante para nosotros.

Nos enseña ( y es para mí lo más importante) el “ valor” de la Verdad, como así mismo ,lo contrario, o sea, los conceptos de mentira, hipocresía, egocentrismo y egoísmos mal entendidos.

Pero ¿ qué es la verdad? y la mal llamada de la cual tanto se escribe hoy en día de “ Post verdad”. Al respecto pensamos al igual que Nietzche que la verdad única, absoluta no existe, pues lo que tenemos son solo perspectivas de la realidad que depende de quién sea el que observa el entorno, que es filtrado por status propios, paradigmas o creencias, los que como sabemos no son estáticos, si no que evolucionan, cambian, con el transcurso del tiempo, al igual que los seres humanos y las sociedades.

Por lo mismo, leí en un artículo recientemente ( diario el Mercurio) que mal entonces se puede hablar de una “ post verdad” la que infiere la existencia de una verdad previa. Se pregunta ¿ La de quien, la de los medios concentrados? La cual ahora resultaría relativizada por el hecho de que las personas pueden acceder a una mayor cantidad de informaciones, incluyen a las propias personas. ¿ Sería ésta entonces la mal llamada post verdad?

El articulista ( y en esto estamos de acuerdo) que hoy, la multiplicidad de fuentes y plataformas de información, enriquecen el debate, horizontalisan las relaciones y promueven la diversidad y la libertad de expresión .Tarea nuestra será entonces, saber discernir entre las fuentes y medios confiables, de aquellos que no lo son y ello dependerá de la madurez y de la capacidad crítica de cada individuo, por lo que la educación que se imparte hoy debe propender a ello, pues, la información como tal, se encuentra disponible en internet ( entre otros medios informativos). En resumen, se puede decir que la Verdad, es la afirmación de algo, cuya evidencia se hace con pensamiento crítico y en su análisis se dejan de lado las emociones y se concluye de acuerdo a los propios esquemas mentales de cada cual.

Titulamos la crónica de hoy “ La verdad a veces duele”. Veamos de inmediato el porqué. La vida nos enseña a través del transcurso de la misma, con altos y bajos, o sea con la experiencia que, en muchas ocasiones, decir la Verdad a algunos que ,no están preparados para recibirlas, escucharlas o leerlas, para ellos uno puede convertirse en un ser no agradable, sino incluso despreciable que, hay que eliminar, no escucharlo, ni leerlo ¿ Porqué? Porque simplemente éstos no están preparados para ver o escuchar la verdad.

Al respecto el colombiano Rodrigo Valencia acota que en muchas ocasiones que no queremos reconocer o simplemente las personas soslayan la verdad para NO tener problemas: a la gente no les gusta que se les diga la verdad, ni siquiera escucharla o leerlas, pues la verdad duele a quien no sabe interpretarla, ni aceptarla, pues el ser humano por naturaleza es egoísta. Al respecto, invito a Uds. mis lectores que observen a su alrededor y verá que no solo algunos, si no son muchos, que viven como un dios hindú, mirándose su ombligo, pensando que son el centro del mundo, del intelecto, de la figura o elegancia.

Pero, lo triste es que su egoísmo, su egocentrismo, lo imprimen incluso en su núcleo familiar que, también se convencen que ese miembro es el único y el más valioso en todo sentido.

Pensamos al respecto, si éste y el núcleo que les rodea ¿ tienen una mente abierta para reconocer también el éxito de los demás? Ojalá deseamos nosotros, pero los valores de humildad, respeto ,compañerismo, empatía, quizás para éstos no existan o permanecen aletargados con el paso del tiempo.

Habrá, entonces que enseñarles a como dé lugar a aprender valores, a aceptar una crítica constructiva. Habrá que darle a conocer cómo interpretar las palabras dichas por los demás y por sobre todo a “ pensar antes de hablar o actuar”

Y si no entienden éstos, lo antes indicado, se irán irremediablemente rompiendo en trocitos. Para ellos, vale esa sentencia popular que dice: No hay peor ciego que aquel que No quiere ver” Y nosotros ¿qué debemos hacer con ellos?: creo que será mejor ignorarlos, por porfiados………







René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista