Opinión 09-02-2021

LA VERDAD JUDICIAL Y LAS DEMAS VERDADES

El distinguido Juez Lamberto Cisternas, magistrado de reconocida trayectoria y méritos, ha entregado a las páginas de nuestro Diario un interesante artículo, en el que analiza distintos aspectos que emanan del principio universal que informa la recta acción de la judicatura: la independencia de los jueces o, más bien, la imparcialidad de quienes se encuentran llamados por la sociedad a establecerla.

Nada es tan injusto en esta vida como una justicia parcial o “cargada” y, peor aún, cuando esa actuación parcial - “con las cartas marcadas” - se origina en compromisos intelectuales, morales o materiales que cercenan, limitan, o impiden que el juez obre con estricto apego al derecho y poseído de una libertad insobornable.

Hacia el término del escrito del Juez Cisternas – en aquella parte donde los últimos párrafos resumen las reflexiones efectuadas y, antes de poner el punto final, se definen conclusiones a modo de veredicto – expresa dos o tres frases intrigantes que, diríase, forzosamente invitan a la conciencia a formularse ciertas duras interrogantes que, por más amistad y afectos indudables que medien, resultan inocultables.

Entre aquellos últimos párrafos a los que me refiero – el último expresa lo siguiente : - “ Mientras tanto en el mundo extrajudicial – político, histórico, emocional – se seguirá enfocando el asunto (el caso de la muerte del ex Presidente Frei Montalva), con las miradas que corresponden a esos ámbitos y dentro de sus propios parámetros, porque en ese mundo poco o nada interesa la verdad judicial”.

Si la sociedad chilena es una, hasta el punto de haber llegado a constituir una Nación, una identidad que la distingue, y siendo poseedora de un mismo origen y de un mismo destino ideal común, cohesionada por unos mismos valores, anhelos, cultura y experiencias acumuladas por muchas generaciones; y si aún debiesen unirnos unos mismos dolores y duelos ocasionados por nuestros errores y fracasos, por nuestras heridas sociales, nuestras tragedias históricas … ¿ cómo y por qué hemos llegado a experimentar una situación en la que es dable reconocer que existen en nuestro interior una multitud de distintos “mundos”, independientes y ajenos entre sí y, aún, antagónicos y adversarios ?...

Es cierto que la sociedad chilena, su territorio y su forma de ser, fue considerada por largo tiempo como una isla y así fue consciente o inconscientemente aceptado y hasta celebrado por los chilenos. Pero nunca fue considerado por nadie como un archipiélago conformado por decenas de pequeñas islas o “mundos” diversos; sino, al contrario, como un ejemplo de unidad nacional, desarrollado en un territorio lejano y de difíciles accesos, de una conformación y extensión muy difícil desde el punto de vista geopolítico, pero sociedad dueña de una “fuerte voluntad de ser” ( Gabriela Mistral). Un ser único, con identidad, historia, tradición, cultura y destino común. Que de otro modo el ser nacional como tal no existe o deja de existir.

No obstante, hablamos al presente, como si nada, de la existencia interior de un mundo judicial, un mundo político, un mundo militar, un mundo cultural, un mundo religioso, un mundo de la educación, un mundo de la salud, un mundo campesino, un mundo urbano, un mundo femenino, un mundo de los pueblos originales (distintos a su vez entre sí), un mundo de los ancianos, un mundo de la juventud, un mundo de los economistas, un “mundo científico” y otro de “las artes” … y, así, no pare de contar considerando los otros muchos “mundos marginales”, que por todas partes no cesan de emerger.

El problema más grave que nos presenta la coexistencia de este archipiélago infinito de mundos-islas diferentes al interno de nuestra sociedad, consiste no solo en su existencia – que por sí misma acusa una insondable fractura expuesta en nuestra unidad nacional – sino que, además, se advierte que cada uno de estos mundos sostienen verdades igualmente distintas o divergentes, no comparables entre sí.

Por ejemplo, entre nosotros la verdad militar sería diferente de la verdad política y, ésta, de la religiosa, y la última de la periodística, y todas estas de la cultural y científica , y todas estas diferentes de la verdad común o del sentido común; y distintas, también, las verdades entre ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, ricos, medianos y pobres … y, así sucesivamente.

¿ Puede sobrevivir una sociedad o comunidad humana, fraccionada en decenas de “mundos” diferentes entre sí, poseedores cada uno de ellos de verdades propias que no se armonizan entre sí y que, por lo mismo, no se respetan unas con otras, desconociéndose recíprocamente todo valor..?



“Verdad es cuánto yo acato,

mentira cuanto desdeño,

verdad es la mentira de mis sueños,

mentira la verdad del mentecato …” (Chocano)





Si la verdad es idealmente una sola, de identidad superior, que todos debiésemos buscar sincera y humildemente (como los sabios científicos la buscan incesantemente hasta dar con sus “descubrimientos” que, alcanzados, todos aceptan y celebran con alegría) … ¿ Por qué la “verdad judicial” debería ser distinta de la “verdad política”, o de la “verdad cultural”, o de la “verdad científica” y, aún, de la “verdad de las artes” que nos transmiten con su belleza ?...

Y, ¿ por qué la verdad judicial – como nos dice el Juez Cisternas - debería importar poco o nada al mundo extrajudicial conformado por el mundo histórico, político o emocional?... Y… ¿ por qué debería existir un mundo judicial y otro extrajudicial o de extramuros sociales distinto del primero si, éste, más allá de la ficción jurídica está integrado por otros tantos chilenos comunes y corrientes ?...

¿Cuál de todas estas verdades diferentes emanadas de los mundos distintos entre los cuales vivimos recorriendo los canales que los dividen siempre a la deriva y como náufragos que buscan puerto sin encontrar jamás ninguno, deberíamos tener como la de mayor valor; cuál de estas verdades merece o no ser respetada; a cuál deberíamos atenernos, escogiendo entre tantas verdades distintas, paralelas, opuestas ?...

Algo anda mal o muy mal entre nosotros los chilenos…Solo una enorme confusión (de la que nos encontramos todos actualmente presos) puede explicar un fenómeno tal que, si bien se advierte, acusa y advierte un proceso de disolución social que, de proseguir hasta sus extremos, concluirá por colocarnos en estado o situación de grave anarquía social.

No existe de momento una conciencia clara acerca de que nuestra sociedad presenta signos manifiestos de anarquía y descontrol, que no están siendo tratados con la gravedad que exige esta terrible enfermedad social.

Y, los pocos que advierten el fenómeno en toda su extensión, quizás no se atreven a denunciarlo – por aquello de nuestra difícil historia reciente - sabiendo que todo proceso de anarquía social concluye al fin en alguna clase de despotismo o tiranía.



Luis Valentín Ferrada V.