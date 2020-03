Opinión 06-03-2020

La verdadera ola sustentable de nuestro país



La ola de sostenibilidad está tomando fuerza en nuestro país y es fácil darse cuenta como muchas empresas y organizaciones buscan impactar, de manera positiva, en el ecosistema. En este sentido, mensajes de inspiración y slogans de grandes empresas que invitan a cuidar el planeta son solo la punta de un iceberg, que poco a poco hemos ido descubriendo el último tiempo, entendiendo el mensaje, otorgándole valor y poniéndolo en práctica.

Mientras unos se van consolidando en materia sustentable, logrando certificaciones que acreditan ese valor agregado que obtienen por su eco-eficiencia operacional, otros aún están en fases iniciales. Es decir, aún existen varias organizaciones poco informadas de sus consumos internos, más allá de la cuenta final y sin las herramientas necesarias para una buena gestión relacionada al tema.

Reducir la contaminación de nuestro entorno es tarea de todos, reemplazar nuestros productos plásticos como han hecho los centros comerciales, reducir el consumo masivo en el ámbito de la moda, son indicios de que los esfuerzos son concretos y que la conciencia está siendo internalizada por parte de las empresas privadas. Por otro lado, el mismo mundo inmobiliario y las grandes empresas no han sido la excepción. En el último tiempo, muchas de ellas han desarrollado altos estándares de construcción, en busca de la creación de edificios más sustentables, esforzándose por preferir certificaciones de eficiencia energética y nadar a favor de esta ola sostenible.

En este sentido es posible notar que hemos incrementado la investigación sobre las fuentes de energías renovables de nuestro país, siendo la energía solar la más consolidada, que, según el Climatescope 2018, convierte a Chile en líder nivel mundial, en el uso de este tipo de energía: las renovables no convencionales.

Desde ese punto de reconocimiento, se ha estado buscando y mejorando, con el paso de los años, el aprovechamiento de energías alternativas para impulsar la economía, el desarrollo tecnológico y la conservación ambiental del país; así como también las mismas empresas del sector privado, buscan cubrir los nuevos nichos del mercado asociados con el sector energético de manera eficiente y sostenible.

Incursionar en este mundo permite demostrar la eficiencia energética de una estructura y es cuando podemos discernir con mayor claridad y seriamente, qué empresas están manejando este tema de manera consistente. En este sentido, es posible hablar de certificaciones LEED, un atributo diferenciador que permite no sólo mejorar los indicadores de eco-eficiencia operacional, sino que contar con mejores estándares de construcción, exigiendo criterios que permitan, entre otras cosas, disminuir la demanda de energía y de agua.

Una de las instituciones que con el tiempo ha demostrado un desempeño energético importante es Bci, donde hemos implementado diferentes medidas en todas las instalaciones, tales como: sistemas de bajo consumo en climatización e iluminación, certificaciones ISO 50001 y LEED. Todos estos esfuerzos nos han permitido o reducir a la fecha más de un 24% de consumo y obtener importantes reconocimientos, como el Sello de Eficiencia Energética y el CEM Insight Award.

Finalmente, el llamado es a seguir multiplicándonos en este ámbito, para contribuir juntos -con responsabilidad- a la disminución del impacto ecológico en nuestro país y surfear juntos la ola de la sostenibilidad.





(Cristián Báez - Jefe del Departamento de Mantención e Infraestructura de Bci)