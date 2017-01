Opinión 06-01-2017

La vida de una mujer

Este cuento habla de ti, una mujer mamá, una mujer trabajadora, una mujer enamorada, simplemente una mujer.

Una mañana esta mujer se levanta, debe hacer las camas, la comida, lavar, atender a los hijos y esperar al marido, y al final del día, ¿Qué recibe? Una casa desordenada, un montón de loza y ropa que lavar, unos hijos contestadores que no la valoran y un marido que le recuerda que está descuidada y fea.

La misma mujer que ha logrado sacar su título, sale todas las mañanas a trabajar, y por ser mujer, su sueldo es siempre más bajo que los de sus colegas varones, y en cambio, debe ser inteligente, buena moza y trabajar el triple para conservar su pega, nunca ganará el sueldo remunerado elevado de un hombre.

La misma mujer que elige dedicarse a la casa, recibe malos tratos de su pareja, humillaciones, golpes físicos y psicológicos. ¡Pobre mujer, como escapar de esta situación!, sí simplemente le toco ser mujer, pide a grito sensibilidad, amor y dedicación.

La misma mujer pide a gritos no más femicidios, pero la sociedad no escucha, y no queda más que ella actué por sus propias manos.

La misma mujer no quiere ser mamá… aborta, ya no quiere trabajar… se prostituye, y como resultado de tanta agresión hacia ella de parte del hombre, esta no encuentra lógica más aceptada que hervir las partes de su agresor y así, liberarse del sufrimiento diario.

Este es el gran escape de una mujer que la vida le dice que está llena de momentos, pero, ¿Cuando y donde están estos momentos para poder respirar?

“Elimina la violencia contra la mujer, y deja que florezca la inteligencia de nuestro ser”.



(Lucy Aravena, primer lugar concurso “Historias sobre derechos humanos”