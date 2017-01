Opinión 29-01-2017

La vida es bella

La mejores sonrisas son las que llegan después de las lágrimas. Tú siempre ve hacia adelante ¡ que la vida es bella> autor anónimo.

El cine presenta ( solo a veces) temas de indudable valor axiológico. .Es así como vimos, por ejemplo “ La vida es bella”(1997) Que fue escrita, dirigida y protagonizada por Beniggni ( que interpreta a Guido Orefice) el cual, hace creer a su hijito que la terrible situación que atraviesan en un campo de prisioneros judíos, es solo un juego.

Esta película obtuvo más de 50 Premios internacionales, entre ellos 3 Oscares.. “ El César”, como la mejor película extranjera y el “ Goya”, como la mejor película europea.

Este film, además de enternecedor que toca las fibras más íntimas del espectador, permite meditar y preguntarse, si en realidad la vida es bella. Ud. me puede decir con justa razón al respecto, que la vida de cada cual es bella, según como uno la mire y según sean las circunstancias vividas y que sobre todo tiene altibajos que a veces a uno lo desmoraliza.

Tiene Ud. razón. Todos, más de una vez sufrimos dolores, amarguras, desengaños, que nos pudieron producir heridas, que cuestan cicatrizar .Cuestan y a pesar del empeño que uno pone en dichas circunstancias, notamos que la vida no es coherente, no es fácil, ni tampoco satisface todas nuestras inquietudes.

Pero ¡ Caramba que la vida puede ser bella! Si sabemos enfrentarla, conducirla y seducirla .Es cierto que, todo lo negativo que pudiera sucedernos, dejan verdaderas marcas. Felizmente no son asuntos de todos los días. Solo ocurren en algunas oportunidades pero, debemos siempre enfrentar el dolor ,la decepción, los fracasos, pero lo lindo es saber salir de ellos.

Algunos, felizmente los menos, simplemente tratan de aislarse de esa realidad y dejan que esos malos momentos pasen solos, se desconectan de ellos. ¿ Cree Ud. que esa es la forma más fácil de evitar el dolor? Más de dos respuestas pueden existir para esa ,veamos hoy y por esta vez, solo aquella que dice relación con desligarse conscientemente ,sin analizar la causa que produce ese dolor y sin comprender que en verdad el sufrimiento es parte de la vida, que nos sirve para seguir adelante y quizás con más deseos de vivir ,para ver los últimos resultados.

Las tristezas, preocupaciones e incluso la ira muchas veces NO son malas .Desde ya sé que Ud. estará pensando que lo antes dicho solo es fanfarronía ,pues el creerse uno fuerte, que nada le conmueve es producto de la fortaleza que se ha ido adquiriendo a través de la vida .Lo último es verdadero ,pero ,todos sufrimos, nos desmoronamos, pues quizás el hombre nunca alcanza la plena fortaleza de ánimo que todos anhelamos para enfrentar las dificultades, que nos depara la vida.

Por lo mismo, muchas veces lloramos ,incluso con solo ver una película como lo es “ La vida es bella”. Lloramos ,nos sentimos tristes, apesadumbrados ,por ejemplo cuando asistimos a una ceremonia fúnebre, cuando despedimos a un amigo que nos deja ,a un familiar ,incluso a un vecino que estimamos. Acaso ¿ no nos conmueve el llanto de un niño ,el sollozar de un familiar, algún animalito herido?

Cada dolor, cada sufrimiento, en el fondo, además de herir nuestros sentimientos, nos aportan “ conocimientos” . ¿ Cómo así? Ellos no permiten valorar cuales en verdad son nuestros amigos y aprendemos el cómo tratar con cariño a los demás, aprendemos a no herirlos para que éstos a su vez no sufran ,como sufrimos a veces nosotros mismos.

Por lo que algunos aconsejan, No evitar los sufrimientos, ni tratar de dar rienda suelta a las emociones, es decir ser balanceados Comprender que es imposible hacer una vida sin la presencia de emociones. Es imposible ,vivir sin ellas, por lo que, junto con sufrir, hay que agradecer, por conocer por medio de éstas lo verdaderamente importante para nuestras vidas.

Ese conocimiento de las causas que motivaron nuestro dolor, nos permite finalmente ser más fuertes y por ende más maduros.

Es imposible, pues ,conocer la “ felicidad” sin conocer también su contrapartida que, es ( como ya dijimos) el dolor que nos pone tristes, melancólicos y un tanto desfallecientes .Claro que todo lo anterior, nos duele, nos consume y hiere .Claro que es verdad que la vida no es perfecta, ni coherente, ni fácil ,pero a pesar de todo ¡ La vida es bella! La haremos bella, si tomamos buenas decisiones para enfrentar ,por ejemplo al dolor, a ese dolor que muchas veces alimentamos y autogeneramos.

Se dice que la persona que No enfrenta al dolor, al sufrimiento y trata de superarlo, lo que hace y no pocas veces, es disimularlo y no enfrentarlo. Lo resiste y lo acepta como parte de la vida.

Todos aquellos que los aceptan como hechos naturales llegan a obtener un alivio, al liberarse de la angustia y sobrellevando éstos, como parte del diario vivir, sin tratar de evadirlos o esconderlos.

En definitiva, nos dice el colombiano Rodrigo Valencia, no podemos pelear contra nosotros mismos, porque si así se hace, uno se convertirá en ganador y perdedor.

Siempre acordémonos, que los momentos bellos pasan diariamente por nuestras vidas , en muchas ocasiones .Ni nos enteramos de los momentos de felicidad que pudiéramos tener.

Amigo lector: siempre recuerda que las mejores cosas de la vida, no son cosas, son momentos, emociones, recuerdos, lecciones de la Vida que en realidad es Bella.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista